«Περίπου από τις 17.00-18.00 έως και τα μεσάνυχτα σήμερα, η Αττική θα επηρεαστεί από κατά περιόδους βροχές και τοπικές καταιγίδες, όμως τα πιο έντονα φαινόμενα θα έχουν σαφώς μικρότερη διάρκεια. Πρώτα θα επηρεαστεί η Δυτική Αττική» αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος σε νέα του ανέρτηση για τον καιρό και προσθέτει:

«Όπως φαίνεται και από το Doppler X-band, το Μετεωρολογικό Ραντάρ διπλής πόλωσης, που παρέχει χάρτες βροχόπτωσης με υψηλή χωροχρονική ανάλυση (από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), η σχεδόν ανατολική κίνηση του “συστήματος” θα φέρει τα φαινόμενα και στην Αττική.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περιοχές στην ευθεία του Ξυλοκάστρου, του Κάτω Διμηνιού, του Βέλου και του Κιάτου Κορινθίας που δέχονται ραγδαιότητες που ξεπερνούν τα 130 mm/hr. Πιθανότατα σε αυτές τις περιοχές να υπάρχουν και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα».

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, με τη διέλευση οργανωμένου ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά, αναφέρει το meteo.gr. Το σύστημα θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, καθώς και ενίσχυση των ανέμων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (20/02), βροχές και καταιγίδες θα επηρεάζουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Από τις μεσημβρινές και κυρίως τις απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου. Στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια τμήματα, οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές και να συνοδεύονται τοπικά από θυελλώδεις ριπές ανέμου, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Στην Αττική, βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως το απόγευμα, με ισχυρούς νότιους ανέμους.

Χάρτης 2. Εκτιμώμενος υετός 3ώρου κατά τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 20/02/2026 (14:00-17:00). Με βέλη, η διεύθυνση και ένταση των ανέμων.

H μεταφορά σκόνης από την Αφρική, θα ευνοήσει και την εκδήλωση λασποβροχών στη Νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου της Αττικής (Χάρτης 3).

Χάρτης 3. Πρόγνωση συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης κοντά στην επιφάνεια για το απόγευμα της Παρασκευής 20/02/2026.

Βελτίωση του καιρού στα ηπειρωτικά προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 21/02. Αντίθετα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως και τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.