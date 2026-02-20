Οι μεγάλες ανάγκες των κέντρων δεδομένων σε ηλεκτρική ενέργεια την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) κάνουν τις εταιρείες να στρέφονται για τέτοιες γεννήτριες και σε κινητήρες που χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη τζετ.

Η εταιρεία μίσθωσης και επισκευής κινητήρων αεριωθούμενων FTAI Aviation σχεδιάζει να ξεκινήσει την πώληση σε κέντρα δεδομένων τροποποιημένη έκδοσης του κινητήρα που χρησιμοποιείται σε αεροσκάφη όπως το Boeing 737, για την κάλυψη αναγκών ενέργειας.

Οι επενδυτές φαίνεται ότι επικροτούν την κίνηση αυτή αφού οι μετοχές της εν λόγω εταιρείας έχουν καταγράψει αύξηση πάνω από 40% από τότε που εκείνη ανακοίνωση τη δραστηριοποίησή της στη διάθεση τέτοιων τουρμπινών για την παραγωγή ηλεκτρισμού, σύμφωνα με στοιχεία από τη Wall Street Journal. Η Jefferies εκτιμά ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να φέρει επιπλέον κέρδη 750 εκατομμυρίων δολαρίων προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EBITDA) ετησίως. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 52% των κερδών προ φόρων αυτών που οι αναλυτές περίμεναν από τη FTAI φέτος, πριν να ανακοινώσει την είσοδό της στην αγορά ενέργειας για κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.

Οι κινητήρες τζετ αποτελούν φυσική εφαρμογή για τέτοιες εφαρμογές παροχής ενέργειας, σημειώνεται. Οι γίγαντες του κλάδου παροχής εξοπλισμού ισχύος, GE Vernova, Siemens Energy και Mitsubishi Heavy Industries πωλούν ήδη στροβίλους για τέτοιες εφαρμογές, που αποτελούν προϊόντα της οικογένειας κινητήρων για αεροσκάφη τζετ. Κι άλλες εταιρείες κινητήρων αεροσκαφών όπως η GE Aerospace, η Howmet Aerospace και η Woodward πωλούν επίσης αεροστρόβιλους ή εξαρτήματά τους, οι οποίοι έχουν εξελιχτεί ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές στην ξηρά.

Η νεοφυής εταιρεία αεροσκαφών Boom Supersonic τον Δεκέμβριο δήλωσε ότι θα αρχίσει να πουλά τροποποιημένη έκδοση τουρμπίνας της που θα λειτουργεί με φυσικό αέριο. Η νεοφυής εταιρεία κέντρων δεδομένων AI Crusoe είναι ο πρώτος της πελάτης και αναμένεται να αποκτήσει τους στροβίλους της Boom Supersonic το 2027.

Άλλη εταιρεία που στρέφεται στην παροχή τέτοιου υλικού είναι η ProEnergy, η οποία υποστηρίζεται από ιδιώτες επενδυτές και πουλά τουρμπίνες οι οποίες βασίζονται σε κινητήρες που κινούσαν αεροσκάφη τύπου Boeing 747, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Η «απογείωση» στη χρήση τέτοιων κινητήρων

Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο πρόεδρος της FTAI Aviation, Ντέιβιντ Μορένο, είπε ότι η εταιρεία χρειάζεται από ένα έως ενάμισι μήνα για να μετατρέψει έναν κινητήρα τζετ σε τουρμπίνα παραγωγής ενέργειας. Προσέθεσε ότι ο σχεδιασμός του στροβίλου, ο οποίος διατηρεί όσο το δυνατόν περισσότερα από τα χαρακτηριστικά του αρχικού κινητήρα αεριωθούμενου, αποτέλεσε εγχείρημα περίπου 18 μηνών. Η εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση για να αξιοποιήσει αυτήν την νέα, ταχέως αγορά. Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατόχους του κινητήρα CFM56, του κορυφαίου σε πωλήσεις κινητήρα στην πολιτική αεροπορία, σημειώνεται.

Υπάρχουν δύο κύριες τροποποιήσεις για τη μετατροπή ενός κινητήρα αεροσκάφους σε κινητήρα που θα χρησιμοποιείται στην ξηρά για την παραγωγή ενέργειας με τη χρήση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον Μαρκ Άξφορντ της Axford Turbine Consultants, ο οποίος μίλησε στην WSJ. Η μια μετατροπή είναι η αντικατάσταση των ακροφυσίων έκχυσης καυσίμου για τη χρήση φυσικού αερίου αντί για καύσιμο αεριωθουμένων. Η δεύτερη αφορά την αντικατάσταση αντικαθιστά το εμπρόσθιο «ανεμιστήρα» (fan) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος των αεροπορικών κινητήρων (turbofan) με έναν πολύ μικρότερο που είναι πιο κατάλληλος για παραγωγή ενέργειας.