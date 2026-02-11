Ισραηλινός δημοσιογράφος ρωσικής καταγωγής υποχρεώθηκε να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο πριν την αναχώρησή του για την Ουάσινγκτον. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι πράκτορες ασφαλείας ήθελαν να ελέγξουν «τις επαφές του».

Ο 42χρονος Νικ Κολιόχιν, ανεξάρτητος δημοσιογράφος, είχε προγραμματίσει να καλύψει για τρία ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια τη συνάντηση του Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την έβδομη μέσα σε έναν χρόνο.

Σε αντίθεση με προηγούμενες επισκέψεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φορά επιτράπηκε στους δημοσιογράφους να ταξιδέψουν με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Ωστόσο, μετά την επιβίβαση του Κολιόχιν και άλλων συναδέλφων του, πράκτορες της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, του ζήτησαν να αποβιβαστεί λίγα λεπτά πριν από την απογείωση.

Το γραφείο του πρωθυπουργού επιβεβαίωσε τον αποκλεισμό του Κολιόχιν από την πτήση, χωρίς να αποκαλύψει τους «λόγους ασφαλείας» που οδήγησαν στην απόφαση αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη στην εφημερίδα Yedioth Ahronoth.

Η Σιν Μπετ ανέφερε στην ίδια εφημερίδα ότι η αρμοδιότητά της αφορά την ασφάλεια του πρωθυπουργού και πως, «στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται αποφάσεις για να μειωθούν οι κίνδυνοι».

«Το να συμπεριφέρεστε έτσι σε έναν δημοσιογράφο που έχετε προσκαλέσει (…) να τον εξευτελίζετε μπροστά σε όλον τον κόσμο και να τον πετάτε έξω, δεν έχει νόημα», δήλωσε ο Κολιόχιν στο AFP. «Πήραν τα πράγματά μου και τα ερεύνησαν, λες και είχα βόμβα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πράκτορες ασφαλείας τού είπαν ότι έπρεπε να επαληθεύσουν «τις επαφές του».

Ο δημοσιογράφος γεννήθηκε στη Μόσχα και μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία εννέα ετών. Διαθέτει μόνο την ισραηλινή υπηκοότητα και έχει υπηρετήσει στον ισραηλινό στρατό, ενώ είχε εργαστεί και σε κυβερνητική υπηρεσία στο γραφείο του πρωθυπουργού μεταξύ 2011-12, σε προηγούμενη θητεία του Νετανιάχου.