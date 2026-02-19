Επιστήμονες προειδοποιούν για την εξάπλωση της τροπικής νόσου τσικουνγκούνια, η οποία πλέον μπορεί να μεταδοθεί από κουνούπια σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, οι λοιμώξεις από τον ιό είναι δυνατές για περισσότερους από έξι μήνες τον χρόνο σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και άλλες περιοχές της νότιας Ευρώπης.

Τι είναι ο ιός τσικουνγκούνια;

«Είναι ένας ιός γνωστός από το 1952. Αναφέρεται στις τροπικές χώρες. Πρωτοξεκίνησε στην Τανζανία. Μεταδίδεται από δύο είδη κουνουπιών, γι’ αυτό έχουμε αρχίσει και φοβόμαστε και επειδή έχουμε αυτή τη σημαντική κλιματική αλλαγή, ποτέ δεν θα πιστεύαμε ότι αυτοί οι ιοί από τις τροπικές χώρες θα έρχονταν στην Ευρώπη», ανέφερε η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος.

Όπως εξήγησε, ο ιός αυτός μεταδίδεται από τα κουνούπια αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο, προκαλώντας έντονους πόνους στις αρθρώσεις. Οι πόνοι μπορεί να διαρκέσουν για έξι μήνες ή και έναν χρόνο, με τους ασθενείς να υποφέρουν σημαντικά.

«Δεν μεταδίδεται από σταγονίδια, είναι μόνο από δύο είδη κουνουπιών», ξεκαθάρισε η κ. Παγώνη σε δηλώσεις της στο Mega.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «τα συμπτώματα, οι δυνατοί πόνοι στις αρθρώσεις δηλαδή που εμφανίζονται στο 50% των ασθενών, μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι οι επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να είναι σπάνιες, αλλά δεν παύουν να είναι επιπλοκές. Είναι στο κεντρικό νευρικό, που κάνουν εγκεφαλίτιδα, στην καρδιά… Αυτά φοβόμαστε».

Προσοχή και πρόληψη στην Ελλάδα

«Στην Ελλάδα είχαμε τα τελευταία κρούσματα το 2023. Το 2022 είχαμε ένα στην Ελλάδα. Η Γαλλία το 2022 είχε 800 κρούσματα και η Ιταλία είχε αρκετά. Έτσι έχουμε αρχίσει πλέον και είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν ταξιδιώτες, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», σημείωσε η πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν εμβόλια, ωστόσο είναι πανάκριβα και βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. «Είμαστε σε αναμονή όσον αφορά τα εμβόλια», είπε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε περιστατικά. Προσέχουμε όσο μπορούμε περισσότερο, δεν χρειάζεται πανικός. Προσέχουμε να μην είμαστε σε μέρη όπου υπάρχουν στάσιμα νερά και να φοράμε μακρυμάνικα ρούχα», τόνισε η κ. Παγώνη.

Όσο για το αν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει το τσίμπημα από το συγκεκριμένο κουνούπι, εξήγησε πως «δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις, δεν έχουν διαφορά τα τσιμπήματα».