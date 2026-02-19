Η Καθαρά Δευτέρα έφθασε και εργαζόμενοι και μαθητές ετοιμάζονται για ένα καθιερωμένο τριήμερο ξεκούρασης, όχι όμως και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Η Καθαρά Δευτέρα δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, σε αντίθεση με το δημόσιο. Παρά το γεγονός ότι δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και τράπεζες δεν λειτουργούν, για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα η ημέρα θεωρείται αργία μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, η Καθαρά Δευτέρα αναγνωρίζεται ως αργία όταν:

– προβλέπεται ρητά από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ισχύει στον κλάδο ή στην επιχείρηση,

– αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό εργασίας της εταιρείας, ή

– έχει καθιερωθεί ως επιχειρησιακό έθιμο, δηλαδή τηρείται σταθερά τα προηγούμενα χρόνια.

Αμοιβή εργαζομένων κατά την Καθαρά Δευτέρα

Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων παρέχουν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής, ανάλογα με το αν η επιχείρηση λειτουργεί ή όχι.

Επιχείρηση κλειστή για την αργία: Οι μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές λαμβάνουν πλήρη μισθό χωρίς καμία μείωση, ενώ οι ημερομίσθιοι δικαιούνται το πλήρες ημερομίσθιο.

Επιχείρηση ανοικτή: Οι μισθωτοί με μηνιαίο μισθό δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μισθού τους για την ημέρα, ενώ οι ημερομίσθιοι λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο συν επιπλέον προσαύξηση 75%.

Επιχείρηση που δεν αναγνωρίζει την Καθαρά Δευτέρα ως αργία: Η εργασία θεωρείται κανονική εργάσιμη ημέρα, χωρίς επιπλέον αποζημίωση ή προσαύξηση.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι καλούνται να ελέγχουν τον εσωτερικό κανονισμό ή τη συλλογική σύμβαση του κλάδου τους, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Καθαρά Δευτέρα αναγνωρίζεται ως αργία και στον ιδιωτικό τομέα. Όπου έχει καθιερωθεί ως έθιμο, οι εργαζόμενοι διατηρούν το δικαίωμα στην ανάλογη αμοιβή, ακόμη κι αν δεν υπάρχει ρητή αναφορά στη σύμβαση.

Συνολικά, η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί ημέρα ξεκούρασης και εορτασμού για τους περισσότερους, ενώ για όσους εργάζονται, η αμοιβή εξαρτάται από τη λειτουργία της επιχείρησης και τις ισχύουσες συμβάσεις. Η σωστή ενημέρωση για τα εργασιακά δικαιώματα είναι καθοριστική για την αποφυγή παρανοήσεων και παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.