Με πρόστιμα-φωτιά για τους παραβάτες και αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα προχωρά η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές των επιχειρήσεων.

Εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τα πρόστιμα, προβλέποντας χρηματικές κυρώσεις από 250 έως 2.500 ευρώ ανά παράβαση, οι οποίες αυξάνονται σε περίπτωση υποτροπής και μπορούν να φτάσουν έως και το 200% του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι κάθε απόκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης και διαβίβασης ηλεκτρονικών τιμολογίων αντιμετωπίζεται ως μη έκδοση παραστατικού. Αυτό σημαίνει ότι χειρόγραφα τιμολόγια ή τιμολόγηση μέσω μη πιστοποιημένων συστημάτων, θεωρούνται παραβάσεις, εκτός εάν συντρέχει αποδεδειγμένη περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως γενικευμένη διακοπή ρεύματος ή σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Παράταση

Στο μεταξύ, δόθηκε νέα παράταση στις μεγάλες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αναγνωρίζοντας τις τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις της μετάβασης. Οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ το 2023 θα ενταχθούν υποχρεωτικά στο καθεστώς της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις 2 Μαρτίου 2026, με περίοδο προσαρμογής έως τις 3 Μαΐου 2026. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έναρξη στις 2 Φεβρουαρίου και λήξη της περιόδου χάριτος στα τέλη Μαρτίου.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το χρονοδιάγραμμα παραμένει αμετάβλητο με υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2026 και περίοδος προσαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στόχος είναι έως το τέλος του 2026, η ηλεκτρονική τιμολόγηση να καλύπτει το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, περιορίζοντας δραστικά τη διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων που στερούν σημαντικά φορο-έσοδα από τα κρατικά ταμεία.

Τα πρόστιμα

Το ύψος των προστίμων, διαφοροποιείται, για υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και αν υπάγονται ή όχι στον ΦΠΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι απαγορευτικό για λάθη, καθώς έχουν υψηλό κόστος και συγκεκριμένα: