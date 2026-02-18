Γαλλία βιώνει τη μεγαλύτερη περίοδο συνεχόμενων βροχοπτώσεων στην ιστορία της, με 35 διαδοχικές ημέρες βροχής, σύμφωνα με ανακοίνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας Météo-France. Πρόκειται για το πιο παρατεταμένο φαινόμενο από την έναρξη των επίσημων μετρήσεων το 1959.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο εκτείνεται από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 17 Φεβρουαρίου. Η συνεχής συσσώρευση υδάτων προκάλεσε χειμάρρους και πλημμύρες σε πολλές περιοχές, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι το ρεκόρ ενδέχεται να σπάσει ξανά, καθώς αναμένονται νέες βροχοπτώσεις.

Παρόμοια φαινόμενα πλήττουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Πορτογαλία, ένα ζευγάρι 60χρονων έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα νερά σε πλημμυρισμένη περιοχή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη Γαλλία, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς ένας άνδρας αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους του στον ποταμό Λίγηρα. Η στάθμη του νερού ανεβαίνει επικίνδυνα σε τέσσερα διαμερίσματα της δυτικής χώρας, που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί με την έλευση της καταιγίδας Πέδρο.

Επιχειρήσεις διάσωσης και κινητοποίηση αρχών

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Πιερ Ιρμίκ, ενεργοποίησε το κοινοτικό σχέδιο επιχειρήσεων διάσωσης, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Δεκεμβρίου 1999.

Ο υπουργός αρμόδιος για την Οικολογική Μετάβαση, Ματιέ Λεφέβρ, επισκέφθηκε την πλημμυρισμένη πόλη Σεντ, βόρεια του Μπορντό. Φορώντας σωσίβιο-γιλέκο, διέσχισε με βάρκα τους δρόμους για να συναντήσει πληγέντες και τοπικούς αξιωματούχους.

«Είναι σίγουρα ένα φαινόμενο σπάνιου εύρους (…) Αυτήν τη στιγμή μετράμε 33 ημέρες που έχει ενεργοποιηθεί η κατάσταση συναγερμού για πλημμύρες» και «το φαινόμενο θα παραταθεί», δήλωσε ο υπουργός.

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications επισημαίνει ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή συνέβαλε σημαντικά στην ένταση των βροχοπτώσεων και των φονικών πλημμυρών που έπληξαν τη Βαλένθια στα τέλη του 2024.