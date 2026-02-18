Ισχυρός Βαρδάρης πλήττει από το βράδυ της Τρίτης τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, διακοπές ρεύματος και σημαντικά προβλήματα στις συγκοινωνίες. Οι ριπές του ανέμου φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες σε όλη την πόλη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, επενέβη σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και σε 57 για απομάκρυνση αντικειμένων από δρόμους και αυλές.

Σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, οι πυροσβέστες επιχείρησαν συνολικά σε 88 περιστατικά κοπών δέντρων και σε 33 αφαιρέσεις αντικειμένων. Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Προβλήματα σε τρένα και αεροπορικές πτήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, από τις 10:35 το βράδυ της Τρίτης έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη. Η αιτία είναι η πτώση δέντρου πάνω στη γραμμή, γεγονός που προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν και στις προσγειώσεις αεροσκαφών στον αερολιμένα «Μακεδονία», λόγω των ισχυρών ανέμων που δυσχέραναν τις πτήσεις.

Διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές

Οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν επίσης διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων το Μελισσοχώρι, τα Πεύκα και η Θέρμη.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας, επιτρέποντας την αποκατάσταση των ζημιών και την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.