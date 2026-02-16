Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» για την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου. Το μέτρο λαμβάνεται για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και παράκτιων πλημμυρών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί όλες οι εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι, οι πολίτες καλούνται:

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.

– Να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές δεν είναι φραγμένα.

– Να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος της καταιγίδας.

– Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές.

– Να προφυλάσσονται αμέσως σε περίπτωση χαλαζόπτωσης και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο πριν περάσει η καταιγίδα.

– Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια.

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όπως της Τροχαίας.

Οδηγίες σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

– Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή ρεύματος.

– Αποφύγετε να αγγίζετε σωληνώσεις νερού ή θέρμανσης.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

– Σταματήστε στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα, και μείνετε μέσα με τα προειδοποιητικά φώτα αναμμένα.

– Κλείστε τα παράθυρα και αποφύγετε την επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.

– Μην επιχειρείτε διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

– Καταφύγετε σε κτίριο ή αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε χαμηλά στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

– Προστατευτείτε κάτω από χαμηλά, συμπαγή δέντρα, όχι όμως κάτω από μεμονωμένα ψηλά δέντρα.

– Μείνετε μακριά από ποτάμια, λίμνες, πυλώνες, γραμμές ρεύματος και μεταλλικά αντικείμενα.

– Αν βρίσκεστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

– Εάν νιώσετε τα μαλλιά σας να σηκώνονται, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, πετώντας κάθε μεταλλικό αντικείμενο που έχετε πάνω σας.

Η πρόγνωση του καιρού

Όπως αναφέρει το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Δευτέρα στις περιοχές Λέσβου και Χίου. Από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, ο καιρός θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων μέσω των τακτικών δελτίων της ΕΜΥ στην ιστοσελίδα www.emy.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. στο www.astynomia.gr. Οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο civilprotection.gov.gr.