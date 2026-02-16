Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας στα νησιά της Λέσβου και της Χίου. Από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση με έντονα φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Περιοχές που θα επηρεαστούν

Την Τρίτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα.

β. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες.

γ. Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. Στις Κυκλάδες, ιδιαίτερα στα νοτιότερα νησιά, πρόσκαιρα το απόγευμα.

ε. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στα Δωδεκάνησα, από νωρίς το απόγευμα έως το βράδυ.

Άνεμοι έως 10 μποφόρ

Η ΕΜΥ προειδοποιεί επίσης για πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

α. Στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος) οι άνεμοι θα πνέουν την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ.

β. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ από τις πρωινές ώρες της Τρίτης και θα στραφούν σε δυτικούς 9 μποφόρ από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η ΕΜΥ καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις τόσο από την ιστοσελίδα της (oldportal.emy.gr) όσο και μέσω του Meteoalarm για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί μέσα στις επόμενες 12 ώρες.