Ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας προκαλούν μικρά προβλήματα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθώς –σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία– οι ριπές φθάνουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ.

Όπως ενημερώνει το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται αποκλειστικά με συμβατικά πλοία και κατά την κρίση των πλοιάρχων, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, σε ισχύ παραμένουν απαγορευτικά απόπλου στη γραμμή Βόλος–Σποράδες, καθώς και στις γραμμές Αρκίτσα–Αιδηψός και Καβάλα–Πρίνος. Αντίθετα, μετά τις 11 το πρωί αναμένεται σταδιακή αποκατάσταση των δρομολογίων στις γραμμές Κυλλήνη–Ζάκυνθος και Κυλλήνη–Κεφαλονιά, που αυτή τη στιγμή παραμένουν κλειστές.

Οι επιβάτες που προγραμματίζουν να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.