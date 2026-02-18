Η ΕΛΑΣ εξάρθρωσε κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και στην παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχές της Αθήνας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη ένα μέλος του κυκλώματος.

Σε βάρος του συλληφθέντος, καθώς και δύο ακόμη ταυτοποιημένων μελών που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, επιβλαβή φάρμακα, ναρκωτικά και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025. Από τις έως τώρα έρευνες έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις κλοπών από Ι.Χ. οχήματα και κατοικία σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και 36 περιπτώσεις κλοπών πιστοποιητικών εγγράφων που είχαν διαπραχθεί στο εξωτερικό.

Παράνομη διακίνηση φαρμάκων και οικονομικό όφελος

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχαν διακινηθεί περισσότερα από 43.722 φαρμακευτικά δισκία μέσω συστηματικής αποστολής δεμάτων προς αποδέκτες σε χώρα της Ευρώπης. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δραστηριότητα αυτή εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

Κατασχέσεις και επόμενα βήματα

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 9.600 φαρμακευτικά δισκία, 36 πιστοποιητικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα), έξι laptop, δύο tablet, τρία drones, παιχνιδομηχανή, ηλεκτρικό πατίνι, φωτογραφική μηχανή, τρία κινητά τηλέφωνα και πλήθος εγγράφων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.