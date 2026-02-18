Πλημμυρικά φαινόμενα πλήττουν τις παραποτάμιες περιοχές της Ηπείρου, ύστερα από τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν καλυφθεί από νερά και λάσπη, ενώ σταβλικές εγκαταστάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Το βράδυ της Πέμπτης υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Ο Δήμος Φιλιατών εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την κατάσταση και τα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο 8ο-11ο χλμ της επαρχιακής οδού Νεράιδας-Σαγιάδας, στη θέση Σκάλα Φιλιατών, λόγω υπερχείλισης του ποταμού Καλαμά. Η κίνηση διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους, ενώ έχει τοποθετηθεί σήμανση από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών. Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω έντονων φαινομένων, με αυξημένο κίνδυνο καταπτώσεων βράχων προς τον Συνοριακό Σταθμό Μαυροματίου και στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Κοκκινολιθαρίου, Σιδέρης και Χαραυγής (Λύκου). Ακολουθείτε πιστά τις υποδείξεις των τοπικών αρχών και τη σήμανση».

Παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και στους νομούς Πρέβεζας και Άρτας, όπου χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει. Στην Πρέβεζα, ο ποταμός Λούρος υπερχείλισε σε πολλά σημεία, με αποτέλεσμα τα χωριά Πέτρα, Στρογγυλή και Βίγλα να βρεθούν κάτω από τα νερά, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Στον κάμπο της Άρτας, η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, ιδιαίτερα στην περιοχή του Νεοχωρίου, όπου μεγάλες εκτάσεις γης έχουν κατακλυστεί από νερά.