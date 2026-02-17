Ο μαύρος πάστορας Τζέσε Τζάκσον, πρωτοπόρος στον αγώνα των ατομικών δικαιωμάτων και συνοδοιπόρος του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Αν και η αιτία θανάτου δεν ανακοινώθηκε αμέσως, η οικογένεια του Τζάκσον δήλωσε ότι πέθανε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του, σύμφωνα με το NBC.

Σε δήλωσή της, η οικογένεια του ανέφερε: «Ο πατέρας μας ήταν ένας ηγέτης που υπηρετούσε όχι μόνο την οικογένειά μας, αλλά και τους καταπιεσμένους, τους αδύναμους και τους παραμελημένους σε όλο τον κόσμο».

«Τον μοιραστήκαμε με τον κόσμο και, σε αντάλλαγμα, ο κόσμος έγινε μέρος της διευρυμένης οικογένειάς μας. Η ακλόνητη πίστη του στη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αγάπη ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και σας ζητάμε να τιμήσετε τη μνήμη του συνεχίζοντας τον αγώνα για τις αξίες με τις οποίες ζούσε».

Ο Τζάκσον ήταν αυτό που ένας αναλυτής χαρακτήρισε ως «αμερικανικό πρωτότυπο», αναφέρει το CNN. Γεννήθηκε από μια ανύπαντρη έφηβη μητέρα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, κατά την εποχή του “Τζιμ Κρόου” (Jim Crow laws) , αλλά αναδείχθηκε σε σύμβολο των πολιτικών δικαιωμάτων και πρωτοποριακό πολιτικό.

Οι δύο υποψηφιότητες του Τζάκσον για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος ενέπνευσαν την αφροαμερικανική κοινότητα και εξέπληξαν τους πολιτικούς αναλυτές, οι οποίοι θαύμασαν την ικανότητά του να προσελκύει λευκούς ψηφοφόρους. Ήταν μια μαύρη προσωπικότητα που ξεπέρασε τα φυλετικά όρια πολύ πριν ο Μπαράκ Ομπάμα εμφανιστεί στην εθνική σκηνή.

Μια από τις χαρακτηριστικές φράσεις του Τζάκσον ήταν «Κρατήστε ζωντανή την ελπίδα». Την επαναλάμβανε τόσο συχνά που κάποιοι άρχισαν να την παρωδούν, αλλά για τον ίδιο δεν έπαψε ποτέ να έχει νόημα. Ήταν μια δύναμη για την κοινωνική δικαιοσύνη σε τρεις εποχές: την περίοδο του “Τζιμ Κρόου”, την εποχή των πολιτικών δικαιωμάτων και την εποχή μετά τα πολιτικά δικαιώματα, που κορυφώθηκε με την εκλογή του Ομπάμα και το κίνημα Black Lives Matter.