Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε τη πρόκριση του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ με 81-67, στον δεύτερο χρονικά προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Η αλήθεια είναι ότι έλειπαν δύο point guard της ΑΕΚ. Μας διευκόλυνε, δεν είχαν τόσο καλή δημιουργία. Δεν μπόρεσαν στην περιφέρεια να πάρουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Ήμασταν σοβαροί για αρκετά μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Μοιράσαμε και τον χρόνο και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης».

Για το παιχνίδι με το Μαρούσι και τον Ταϊρίκ Τζόουνς που αποχώρησε τραυματίας: «Δεν έχω ενημέρωση όχι. Πήγε στα αποδυτήρια. Είχε έναν πόνο στο γόνατο. Δεν ξέρω αν χτύπησε γόνατο με γόνατο, ή οτιδήποτε. Θα μάθω σε λίγο από τους γιατρούς.

Όσο για το παιχνίδι της Πέμπτης, όπως πάντα πρέπει να είμαστε σοβαροί, να παίξουμε το παιχνίδι μας. Να επιβάλουμε το παιχνίδι μας, να παίξουμε το μπάσκετ μας και αν μπορούμε να κερδίσουμε και να πάμε στον τελικό».