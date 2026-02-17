Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο της ΑΕΚ, επικρατώντας με 81-67 στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, που διεξάγεται στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν το Μαρούσι.

Ωστόσο, το θετικό αποτέλεσμα συνοδεύτηκε από ανησυχία, καθώς ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε στο 27ο λεπτό με ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο, με το τεχνικό επιτελείο να περιμένει τις εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε στη διάθεσή του τους Μόρις, Τζόσεφ, ΜακΚίσικ και Χολ, ενώ δεν χρησιμοποίησε τον Μπουρνελέ, μοιράζοντας τον χρόνο στους διαθέσιμους παίκτες και βλέποντας αρκετούς να συμβάλλουν ουσιαστικά.

Η ΑΕΚ παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες στην περιφέρεια και περιορισμένες λύσεις δημιουργίας, γεγονός που επηρέασε την εικόνα της, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα, ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό και με επιμέρους 19-4 έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 23-12, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του. Η διαφορά αυξήθηκε γρήγορα στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας μέχρι και το +20 (36-16), με καλή κυκλοφορία της μπάλας και αποτελεσματικότητα στην άμυνα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει και πήρε επιμέρους σκορ 25-17, ωστόσο δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά. Παρά τον τραυματισμό του Τζόουνς, οι Πειραιώτες διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν με άνεση στη νίκη, «σφραγίζοντας» την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67