Το Μαρούσι έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στα ημιτελικά του Allwyn Final 8, επικρατώντας του Άρη Betsson με 87-80, σε ένα ματς που κυριάρχησε για μεγάλα διαστήματα.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, με ομαδική επίθεση και έξι διψήφιους παίκτες, κατάφερε να αποκλείσει τον Άρη, παρά τις προσπάθειες του Νούα για τους Θεσσαλονικείς. Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το Μαρούσι ξεκίνησε δυνατά, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και βρίσκοντας πόντους κυρίως από τον Κουζέλογλου, ενώ τρίποντο του Γιαννόπουλου ανέβασε τη διαφορά κοντά στους δέκα πόντους (14-6 στο 5′, 19-6 στο 7′). Η πρώτη περίοδος έκλεισε με το Μαρούσι να προηγείται 22-13.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Άρης προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά με πρωταγωνιστές τους Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς και Αντετοκούνμπο, αλλά το Μαρούσι διατήρησε τον έλεγχο και πήγε στο ημίχρονο με προβάδισμα 48-38.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στους έξι πόντους, όμως η ομάδα των βορείων προαστίων κράτησε σταθερά την υπεροχή της. Στο τέλος, το Μαρούσι με σταθερή άμυνα και σωστή διαχείριση του σκορ, πήρε τη νίκη και την πρόκριση για την τετράδα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80