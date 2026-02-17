Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον προημιτελικό του Κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού (20:00), με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά.
Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, κατέληξε στους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση, έχοντας να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Εκτός αποστολής βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταξίδεψε στις ΗΠΑ, ενώ στη 12άδα δεν συμπεριλήφθηκαν και οι Μόντε Μόρις και Ντόντα Χολ, που αποτελούν τον έβδομο και όγδοο ξένο του ρόστερ.
🔴⚪𝗜𝘁’𝘀 𝗚𝗮𝗺𝗲𝗱𝗮𝘆
🏀 Allwyn Final Eight / Quarterfinal
🆚 AEK BC
📌 Heraklion Arena
📺 ERT 2 Sport#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYAEK pic.twitter.com/hxhdW0L36I
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 17, 2026
