Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον προημιτελικό του Κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού (20:00), με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, κατέληξε στους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση, έχοντας να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Εκτός αποστολής βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταξίδεψε στις ΗΠΑ, ενώ στη 12άδα δεν συμπεριλήφθηκαν και οι Μόντε Μόρις και Ντόντα Χολ, που αποτελούν τον έβδομο και όγδοο ξένο του ρόστερ.

