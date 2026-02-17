Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (17/2) από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό το Ηράκλειο, όπου θα διεξαχθεί το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας , με στόχο τη διατήρηση του τίτλου που κατέκτησε την περασμένη σεζόν.

Από την αποστολή απουσίαζε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Σύμφωνα με την ενημέρωση της «πράσινης» ΚΑΕ, ο Ισπανός φόργουορντ αναμένεται να ταξιδέψει στην Κρήτη το πρωί της Τετάρτης (18/2), ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα και να λάβει μέρος στο καθιερωμένο σουτ-αράουντ πριν από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.