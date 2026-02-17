Ανησυχία προκάλεσε στις τάξεις του Ολυμπιακού ο τραυματισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Αμερικανός σέντερ ένιωσε ενοχλήσεις στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης και, εμφανώς επηρεασμένος, ζήτησε αλλαγή από τον Γιώργος Μπαρτζώκας. Αποχώρησε από το παρκέ κουτσαίνοντας και κατευθύνθηκε απευθείας στα αποδυτήρια συνοδευόμενος από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Μέχρι τη στιγμή του τραυματισμού του, είχε αγωνιστεί για 12 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας 6 πόντους με 3/3 δίποντα, δύο ριμπάουντ και μία ασίστ.