Με απουσία Ερνανγκόμεθ η αποστολή του Παναθηναϊκού για το Final 8
Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (17/2) από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό το Ηράκλειο, όπου θα διεξαχθεί το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας , με στόχο τη διατήρηση του τίτλου που κατέκτησε την περασμένη σεζόν. Από την αποστολή απουσίαζε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Σύμφωνα με την ενημέρωση της «πράσινης» […]
Οι εκλεκτοί του Μπαρτζώκα για τη μάχη Ολυμπιακού – ΑΕΚ στο Final 8
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον προημιτελικό του Κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού (20:00), με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά. Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, κατέληξε στους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση, έχοντας να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Εκτός αποστολής βρίσκεται ο Τάιλερ […]
Χέιζ-Ντέιβις: «Θεώρησα ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια καλή ευκαιρία για εμένα, για αυτό επέστρεψα στην Ευρώπη»
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβς μίλησε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για το Ηράκλειο, όπου θα διεξαχθεί το Greek Basketball Cup Final 8. Ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ (2,01 μ.), που αποτελεί το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων», πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα τη Δευτέρα (16/02) και […]
Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8
Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να λύσει τον «γρίφο» με τους ξένους – Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και ποια ήταν η τελευταία αλλαγή.