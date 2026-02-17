Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα 16-02-2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο πλην της προσθήκης της παραγράφου 2γ που αφορά στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης όπου αναμένονται βορειοδυτικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ

γ. στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Καμπανάκι Τσατραφύλλια για υπερχείλιση ρεμάτων, πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις

Προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα απηύθυνε το πρωί της Τρίτης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ζητώντας από τους κατοίκους οκτώ περιοχών να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες.

Όπως ανέφερε, «τις επόμενες 24 ώρες συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω αναμενόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων», οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών, τοπικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις εδαφών.

Η προειδοποίηση αφορά κυρίως περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές: Δυτική και νότια Πελοπόννησος, δυτικά της Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ

Παράλληλα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικοί θυελλώδεις βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι έντασης 9-10 μποφόρ, που μπορεί να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων και κλαδιών, ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές, καθώς και προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπές ρεύματος.

Οι περιοχές που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν περισσότερο είναι το Ιόνιο και οι παράκτιες ζώνες που βρέχονται από αυτό, το νότιο Αιγαίο και η περιοχή του Θερμαϊκού. Από αύριο το πρωί, σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο κεντρικό Αιγαίο καθώς και στην περιοχή της Χαλκιδικής.