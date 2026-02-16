Με τη Σαρακοστή να αρχίζει σε λίγες ημέρες, ήταν επόμενο πως θα προκύψει και ένα Σαββατοκύριακο ποδοσφαιρικής νηστείας! Δεν είναι σύνηθες σε ένα έξι ματς να έχουμε μόνο ένα νικητή. Ναι, ο Παναιτωλικός επικράτησε του Αστέρα Aktor στο Αγρίνιο και τα υπόλοιπα παιχνίδια έβγαλαν ισοπαλίες. Χωρίς γκολ στη Λιβαδειά και στο ντέρμπι της Τούμπας, από έναν βαθμό όλοι και έτσι η αγωνιστική στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας ήταν λες και δεν …έγινε.

Ο ΠΑΟΚ, εμφανώς κουρασμένος στο τετ-α-τετ των Δικεφάλων, παραλίγο να πάρει τους βαθμούς με το πέναλτι που κέρδισε ο Ζαφείρης από τον Μουκουντί. Τον μπακ της ΑΕΚ που όσα προσόντα κι αν έχει, ώρες ώρες χαραμίζει το ταλέντο του πέφτοντας άγαρμπα πάνω στον αντίπαλο επιθετικό. Το έκανε και προ ολίγου καιρού με τον Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πέναλτι σε βάρος της ΑΕΚ και πολύ σωστά. Το ίδιο και το βράδυ της Κυριακής όταν βρέθηκε απέναντι στον Ζαφείρη. Θέλησε να τον σταματήσει και λειτούργησε με αντικανονικό τρόπο. Πέναλτι και «δύο στα δύο» για τον Μουκουντί.

Αλλά ο Λουτσέσκου άφησε τον Γιακουμάκη να το χτυπήσει, τον φορ που ήταν αγχωμένος γιατί ήθελε να δώσει απάντηση στην ΑΕΚ για το ανεπιτυχές πέρασμά του από το κιτρινόμαυρο σπίτι. Κακό χτύπημα, ο ΠΑΟΚ έχασε τη νίκη και αν σκεφθεί κάποιος τις απώλειες που είχε σε σημαντικές θέσεις της ενδεκάδας, μάλλον πρέπει να λέει «πάλι καλά». Το σύνολο του Λουτσέσκου ερχόταν από δύο ντέρμπι, αυτά με Αρη και Παναθηναϊκό, ακολουθεί το ματς με τη Θέλτα, ήταν αδύνατο να βγάλει φρεσκάδα ή φινέτσα στο παιχνίδι του. Οσο για την ΑΕΚ, διατηρεί το αήττητο μηνών στο πρωτάθλημα, δεν έχει άμεσα ματς Ευρώπης, διαχειρίζεται καλά την κατάσταση και χωρίς πολλοί να το καταλάβουν έχει μπει στην εξίσωση για τον τίτλο. Μένει να φανεί αν και πόσο θα αντέξουν οι μαχητές του Νίκολιτς.