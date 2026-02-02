Για τη διαιτησία στο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια τοποθετήθηκε ο Ντέμης Νικολαΐδης, δηλώνοντας ότι δεν αντιλήφθηκε εχθρική αντιμετώπιση εις βάρος της ΑΕΚ αλλά και πώς ο Μουκουντί έκανε πέναλντι.
Τόνισε ότι παρακολούθησε το παιχνίδι από το γήπεδο, χωρίς να γνωρίζει καν ποιος ήταν ο διαιτητής, επισημαίνοντας πως το συναίσθημα επηρεάζει συχνά την κρίση των φιλάθλων.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στο VAR και λιγότερο στο πρόσωπο του διαιτητή.
Ειδικότερα, ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε στην εκπομπή Monday FC της Nova τη διαιτησία του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, λέγοντας ότι δεν θεωρεί ότι ο Μάκελι μπήκε στο γήπεδο για να παίξει ενάντια στην Ένωση.
Η ΑΕΚ έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Μάκελι, όμως ο Ντέμης Νικολαΐδης δεν θεωρεί ότι πως ο Ολλανδός είχε πρόθεση να αδικήσει την Ένωση.
Τόνισε ότι οι δύο κρίσιμες φάσεις του αγώνα αφορούν κυρίως το ρόλο του VAR.
Για το πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός είπε χαρακτηριστικά ότι στην εποχή του VAR σφυρίζονται πολλές τέτοιες παραβάσεις, εξηγώντας ότι υπάρχει επαφή την οποία δεν μπορεί να αγνοήσει ο διαιτητής.
Για το πιθανό οφσάιντ στο κόρνερ από το οποίο έκανε το 1-0 η ΑΕΚ υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα, καθώς είναι δύσκολο χωρίς ημιαυτόματο σύστημα.
Ο Ντέμης Νικολαΐδης κατέληξε ότι η διαιτησία του Μάκελι κινήθηκε εντός λογικής και κανονισμών, παρά τις διαμαρτυρίες που προκλήθηκαν.