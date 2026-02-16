Ο Ζοζέ Μουρίνιο στάθηκε στο ιδιαίτερο δέσιμο που διατηρεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της Μπενφίκα απέναντι στους Ισπανούς. Ο έμπειρος προπονητής χαρακτήρισε τη Ρεάλ «πληγωμένο βασιλιά», επισημαίνοντας πως μια ομάδα με τέτοιο μέγεθος γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη όταν προέρχεται από αρνητικό αποτέλεσμα, ειδικά σε μια διοργάνωση όπως το UEFA Champions League.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι η πρόκριση της ομάδας του, χωρίς όμως να κρύψει τη συμπάθειά του για τον σύλλογο της Μαδρίτης. Όπως τόνισε, θα ήθελε να δει τη Ρεάλ να κατακτά τη La Liga, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την ιστορία της.

Κάνοντας αναδρομή στην τριετή παρουσία του στον πάγκο των «Μερένγκες», ο Μουρίνιο υπογράμμισε πως πρόσφερε το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Παραδέχθηκε ότι υπήρξαν επιτυχίες αλλά και δύσκολες στιγμές, ωστόσο αποχώρησε με δική του επιλογή και όχι λόγω απόλυσης. «Έφυγα με καθαρή συνείδηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αισθάνεται περήφανος για όσα πέτυχε, αλλά και χαρούμενος για τις μετέπειτα επιτυχίες της Ρεάλ, τις οποίες παρακολουθεί με ειλικρινή ικανοποίηση.