Η Λισαβόνα ξύπνησε με ένταση το Σάββατο, καθώς περίπου 200 οπαδοί της Μπενφίκα επισκέφτηκαν το προπονητικό κέντρο του συλλόγου, κλείνοντας την κεντρική είσοδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων.

Σύμφωνα με την «A Bola», τα παράπονα στράφηκαν τόσο προς τη διοίκηση όσο και στον Ζοσέ Μουρίνιο, με τους φιλάθλους να απαιτούν διάλογο και σαφείς απαντήσεις για την πορεία της ομάδας. Συνθήματα και πανό κυριάρχησαν στον χώρο, στέλνοντας μήνυμα ότι η υπομονή τους έχει όρια.

Μετά από διαπραγματεύσεις, τέσσερις εκπρόσωποι των οπαδών μπήκαν στις εγκαταστάσεις και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Μπενφίκα, Ρούι Κόστα, συζητώντας την τρέχουσα κατάσταση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα. Η κινητοποίηση παρέμεινε κυρίως ειρηνική, χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.