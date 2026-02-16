«Δεν είμαστε μόνο ένα μεγάλο κόμμα. Είμαστε πρώτα και πάνω απ’ όλα μια ζεστή και δεμένη οικογένεια. Έχουμε δώσει πολλούς αγώνες μαζί μας συνδέουν κοινές αξίες. Δρούμε καθημερινά στο πλευρό και για το καλό της κοινωνίας.

Κι έτσι πορευόμαστε εδώ και πάνω από 50 χρόνια και έτσι συνεχίζουμε.

Σήμερα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα μια ημέρα εορτής και οι στιγμές δεν προσφέρονται για πολλές αναλύσεις, όμως δεν μπορώ να μην ξεκινήσω επισημαίνοντας ότι το ημερολόγιο δείχνει ότι απέχουμε περίπου 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες. Συνεπώς, για όλους εμάς που ζούμε και αναπνέουμε με την πολιτική, η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει.

Και γι’ αυτό είναι ίσως απαραίτητες κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για την συγκυρία. Πολύ περισσότερο, καθώς οι καιροί είναι ιδιαίτερα ταραγμένοι. Κάτι που σημαίνει ότι αυτή η χρονιά – η τελευταία πλήρης χρονιά της θητείας μας πριν από τις επόμενες εκλογές – θα καθορίσει σε έναν βαθμό την ίδια την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια τα οποία έρχονται» τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της γραμματείας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας.

«Ένα θα είναι και τότε στις εκλογές του ’27 το κεντρικό ερώτημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει; Θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σε ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά;

Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, τον δρόμο της συνέπειας ή το γεμάτο παγίδες μονοπάτι των πειραματισμών; Αιχμάλωτοι μιας κατακερματισμένης κομματικής σκηνής που οδηγεί τελικά μόνο προς τα πίσω και μόνο προς τα κάτω;

Σε αυτό το δίλημμα, η δική μας απάντηση τη δίνουν αφενός οι διαχρονικές μας αρχές, αλλά κυρίως οι τρέχουσες πολιτικές επιλογές μας. Γιατί, να μην το ξεχνάμε, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, η Νέα Δημοκρατία είναι μια δύναμη βαθιά πατριωτική.

Είναι κάτι που το δηλώνουν τα Rafale, τα F-35, η πρώτη Belharra, ο Κίμωνας που τόσο υπερήφανους μας έκανε όλους όταν κατέπλευσε στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, τα 12 μίλια στο Ιόνιο, ο προσδιορισμός των θαλασσίων πάρκων, αλλά και οι έρευνες για κοιτάσματα στις θάλασσές μας, στις οποίες έχουμε θεμελιώσει πια στην πράξη τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όχι στα λόγια, στην πράξη» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε ότι μόλις πριν από λίγες ώρες είχε την ευκαιρία να υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τους υπεύθυνους του αμερικανικού κολοσσού της Chevron για τις πρώτες υπογραφές μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της κοινοπραξίας της Chevron και της Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου, αλλά και νοτίως της Κρήτης.

«Και το ίδιο φανερώνουν και οι συμμαχίες μας, αλλά και η γεωπολιτική διάσταση της ανάδειξης της πατρίδας μας σε ενεργειακό κόμβο. Και βέβαια οι ασπίδες που υψώνουμε μέρα και νύχτα στα σύνορά μας με το λιμενικό στην πρώτη γραμμή απέναντι στους διακινητές.

Και με τον πατριωτισμό της ευθύνης να διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες, κρατώντας πάντα ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονές μας και δυναμώνοντας την εθνική μας φωνή, ώστε αυτή να ακούγεται ηχηρά και καθαρά σε κάθε ευκαιρία, όπως συνέβη πολύ πρόσφατα» είπε.

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η ΝΔ εκτός από κόμμα πατριωτικό είναι ταυτόχρονα ένα κόμμα βαθιά κοινωνικό. «Είμαστε η πιο πλατιά λαϊκή παράταξη της πατρίδας μας. Εμείς είμαστε το κόμμα που ανακούφισε τους πολίτες από 83 φόρους.

Εμείς είμαστε αυτοί που επαναφέραμε και πάλι αυξήσεις μισθών και συντάξεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εμείς είμαστε αυτοί που αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό πέντε φορές και θα τον αυξήσουμε και έκτη στις αρχές Απριλίου. Εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε πράξη τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και νωρίτερα από αυτό που είχαμε υποσχεθεί» είπε.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι απασχολεί την κυβέρνηση το ζήτημα του αυξημένου κόστους ζωής. «Σας διαβεβαιώνω ότι όταν πηγαίνω στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και συζητώ με τους ομολόγους μου, το πρώτο ζήτημα το οποίο αφορά όλες τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις είναι το αυξημένο κόστος ζωής. Το λέω αυτό για να μην νομίζουμε κάποια στιγμή ότι αυτό το ζήτημα αφορά μόνο την πατρίδα μας. Δείτε όμως τι γίνεται σε άλλες χώρες.

Τα άλλα κράτη σήμερα υπό μεγάλη δημοσιονομική πίεση προσανατολίζονται σε περικοπές. Ποια κυβέρνηση άραγε στην Ευρώπη αναβαθμίζει τις αποδοχές ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις; Η δικιά μας κυβέρνηση το κάνει αυτό. Δεν θα βρείτε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες να επιστρέφουν ένα ενοίκιο πίσω σε όλους τους ενοικιαστές ως ανάχωμα απέναντι στις αυξήσεις των ενοικίων» είπε.

Αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός τόνισε: «Όλα αυτά δεν έτυχαν. Είναι αποτελέσματα των θυσιών του λαού μας. Ενός συνεκτικού σχεδίου και σίγουρα πολύ σκληρής δουλειάς. Μιλώ ωστόσο για μια προσπάθεια που απαιτεί συνέχεια και συνέπεια μέχρι να αποδώσει όλους τους καρπούς της στην Ελλάδα 2030. Με πρώτο σταθμό το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και ορόσημο το 2030, τη χρονιά που το κράτος μας θα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότησή του. Θα είναι λοιπόν ουσιαστική η αναμέτρηση που έρχεται.

Πολύ περισσότερο όταν η επόμενη Βουλή θα πρέπει να προχωρήσει σε συνταγματική αναθεώρηση ως κορωνίδα των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Αλλά και καθώς η επόμενη κυβέρνηση θα είναι εκείνη που θα κληθεί να συνεχίσει τη σύγκλησή μας με την Ευρώπη, διατηρώντας υψηλή την εθνική ανάπτυξη, αυξάνοντας περισσότερο τα εισοδήματα των Ελλήνων και των Ελληνίδων».

«Να λοιπόν γιατί αυτή η κυβέρνηση πρέπει να είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε, ξεπερνώντας λάθη και ενίοτε το κακό μας, εμείς οι ίδιοι να εντείνουμε τη μάχη με το βαθύ κράτος. Πρωτίστως όμως, γιατί σε ένα περιβάλλον μεγάλων ανατροπών όπως αυτό που διαμορφώνεται, η Ελλάδα έχει πάνω απ’ όλα ανάγκη από ασφάλεια. Με σταθερό χέρι στο τιμόνι, με σωστή πυξίδα για την πορεία της πατρίδας μας.

Το έχω πει πολλές φορές. Θα το επαναλάβω και σήμερα.

Η πολιτική σταθερότητα, άμα δείτε τι γίνεται στις επόμενες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ένα εθνικό πλεονέκτημα. Το αναζητούν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι, συνεπώς, άδικο εδώ να αμφισβητείτε τόσο επιπόλαια και τόσο εύκολα.

Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η ομαλότητα συνιστά και εφαλτήριο προόδου. Γι’ αυτό και καμία πολιτική δύναμη, πέραν της δικιάς μας, αυτή την πρόοδο δεν μπορεί να την εγγυηθεί.

Δυστυχώς, απέναντί μας έχουμε μία αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση από κόμματα που, ενώ αδυνατούν να μιλήσουν μεταξύ τους, δεν μπορούν να συνειδητοποιηθούν. Ξέρουν τι δεν θέλουν, όχι τι θέλουν. Ενώνονται μόνο κατά της κυβέρνησης. Πρόκειται δυστυχώς για ένα πολιτικό σκηνικό ανάξιο της συγκυρίας.

Ο χυδαίος λαϊκισμός συμπλέει με τον δογματισμό, τα ξυλόλια με τις ακοστολόγητες υποσχέσεις, τα πολλά λόγια με τις μηδενικές πράξεις. Με κοινό τόπο, τη διαβολή, το ψέμα, την καταστροφολογία και τον γκρίζο μιας μίζερης γκρίνιας.

Είναι το χρώμα των δικών τους αδιεξόδων με το οποίο επιχειρούν να τυλίξουν ολόκληρη τη χώρα» πρόσθεσε καλώντας τους νεοδημοκράτες να αγωνιστούν για να κερδίσει η ΝΔ και στις επόμενες εκλογές.