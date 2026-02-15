Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε καμία αναφορά στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο κατά το κυριακάτικο μήνυμά του. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι θριαμβολόγησε για τον νόμο σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την ώρα που η χώρα θρηνεί την τραγωδία στη «Βιολάντα» και βρίσκεται αντιμέτωπη με υπόθεση διαφθοράς που, όπως σημειώνεται, πλήττει τον κόσμο της εργασίας και τη συνδικαλιστική του εκπροσώπηση.

Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται πως η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε να διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στην «Βιολάντα», αλλά και να ελέγξει αποτελεσματικά τη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων για την εργασία, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Όσον αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν «κόφτες» για τις αυξήσεις μισθών, περιορισμούς στην επεκτασιμότητα και στη μετενέργεια, με αποτέλεσμα να ευνοούνται οι ατομικές συμβάσεις. Το κόμμα κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη για υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζεται ως φιλεργατικός ενώ, όπως αναφέρει, «τα δίνει όλα στους ισχυρούς».

Εξωτερική πολιτική και ελληνοτουρκικές σχέσεις

Αναφορικά με τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει πως η αναφορά του πρωθυπουργού σε «υστερία» μπορεί να εκληφθεί ως αυτοκριτική για την περίοδο 2015–2019. Το κόμμα υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια πολυδιάστατη, ενεργητική και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και αποφασιστική στάση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Μητσοτάκης δεν έθεσε στη συνάντηση κρίσιμα ζητήματα, όπως την παρεμπόδιση από την Τουρκία της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου ή την αθέτηση της συμφωνίας του 2016 για το προσφυγικό, ιδίως ως προς τις επιστροφές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει τη θέση του για στρατηγική καλής γειτονίας, βασισμένη στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, επιμένοντας ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία, δηλαδή η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, πρέπει να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Αγροτικό και κοινωνικά ζητήματα

Η ανακοίνωση κάνει επίσης αναφορά στο πρόσφατο αγροτικό συλλαλητήριο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μαζικό και με ισχυρή κοινωνική υποστήριξη. Οι αγρότες, σύμφωνα με το κόμμα, διαμαρτύρονται ότι καμία από τις κυβερνητικές υποσχέσεις δεν έχει υλοποιηθεί, ενώ τίθεται το ερώτημα αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα, το οποίο, όπως αναφέρεται, έχει μετατραπεί σε εφιάλτη για τους οδηγούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ αδιαφορεί για τις εισηγήσεις των συγκοινωνιολόγων και περιορίζεται σε αναφορές για έργα του Μετρό, τα οποία θα ολοκληρωθούν σε βάθος χρόνου, χωρίς να προχωρά σε άμεσες παρεμβάσεις.

Κάλεσμα για πολιτική αλλαγή

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλήγει με κάλεσμα για πολιτική αλλαγή, υπογραμμίζοντας ότι «ο χρόνος μετράει αντίστροφα» και ότι οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να ανταποκριθούν στην κοινωνική απαίτηση για κυβερνητική εναλλαγή και προοδευτική διέξοδο διακυβέρνησης.