Ένα απίστευτο περιστατικό κακοποίησης 8χρονου στη Χαλκίδα που γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και δεν μπορεί να περπατήσει, να σταθεί όρθιος ή να μιλήσει, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» η μητέρα του αγοριού, Γιώτα Κικίδου, πριν από περίπου έξι χρόνια ο μικρός Αντώνης φέρεται να κακοποιήθηκε από φυσικοθεραπεύτρια σε κέντρο φυσικοθεραπειών στη Χαλκίδα. Η μητέρα περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε, όταν εισήλθε στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν οι συνεδρίες του παιδιού της. Όπως λέει, άκουσε και είδε πράγματα που τη συγκλόνισαν.

«Μπαίνω και κάθομαι στον καναπέ και ακούω να λέει η εν λόγω κυρία -φυσιοθεραπεύτρια υποτίθεται- “σκάσε, βούλωσε το, μου έχεις σπάσει τα νεύρα”. Είπα στην καρδιά μου “ηρέμισε, πρέπει να τραβήξεις το βίντεο, γιατί θα σε βγάλουν τρελή”», αναφέρει η μητέρα. «Το παιδί μου ήταν πεταμένο κάτω, πάνω σε ένα στρώμα, είχε μελανιάσει, τα πόδια του χτυπιόντουσαν και το νερό του ήταν πεταμένο απέναντι κάτω. Η κυρία αυτή έπαιζε με το κινητό της και όποτε την νευρίαζε το παιδί, το χτύπαγε. Λέω “μην σταματήσεις το βίντεο και κλάψε από μέσα σου”. Τι να σας πω, ότι κατάπινα τα δάκρυά μου;», περιγράφει συγκλονισμένη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σχετικό βίντεο που εξασφάλισε τηλεοπτική εκπομπή, ακούγεται το κλάμα του παιδιού κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ενώ η φυσικοθεραπεύτρια φαίνεται να ασχολείται συνεχώς με το κινητό της. «Όταν το παιδί μου το χτύπησε στα ποδαράκια του, τόσο δυνατά και ακούστηκε αυτό το πράγμα, πήρα σβάρνα και την κάσα μαζί, έπεσε το κινητό μου κάτω, δεν ήξερα αν είχε αποθηκευτεί, μπαίνω μέσα, βουτάω το παιδί μου και αυτή το τράβαγε από τα πόδια, το μόνο που έκανα, ήταν να την σπρώξω δυνατά. Δεν γύρισα ποτέ να κοιτάξω, αν έπαθε κάτι, εγώ έπρεπε να έχω ακέραιο το παιδί μου, του τράβαγε τα πόδια και έλεγε δεν το χτύπησα», αναφέρει η μητέρα.

Η Γιώτα Κικίδου υποστηρίζει, ότι δέχθηκε και η ίδια σωματική επίθεση από τη φυσικοθεραπεύτρια, κάτι που όπως λέει, αποδεικνύεται και από φωτογραφίες με εμφανή χτυπήματα στο σώμα της. «Και εκείνη την ώρα που της λέω “χτύπησες το παιδί μου”, γυρνάει και μου τραβάει σφαλιάρα και με κοπανάει. Μαζί με τον δικηγόρο μου έχουμε δώσει αγώνα, αυτή τη στιγμή περιμένω το δικαστήριο με μεγάλη αγωνία, γιατί συνέχεια ακυρώνεται και δεν δικαιώνεται το παιδί μου», δηλώνει η μητέρα του Αντώνη.