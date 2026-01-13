Ανατρέπει τα δεδομένα η 37χρονη δασκάλα η οποία φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από τον 22χρονο σύντροφό της στο Μαρμάρι της Νότιας Εύβοιας. Μιλώντας σε εκπομπή του ΑΝΤ1, η ίδια αποκάλυψε ότι δεν υπήρξε ξυλοδαρμός, «ήταν μια άλλη διαδικασία και έπρεπε να γίνει τυπικά αυτή η εξέταση».

Η γυναίκα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο 22χρονος έφτασε στο σπίτι της, τσακώθηκαν πολύ άσχημα, την πέταξε στον καναπέ και την χτύπησε στο πρόσωπο. Όταν όμως προχώρησε σε καταγγελία αυτό που είπε στους αστυνομικούς είναι ότι το καταγγέλλει γιατί φοβήθηκε, ωστόσο δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη. Μάλιστα, ξεκάθαρισε ότι δεν επιθυμούσε να κάνει τις ιατροδικαστικές εξετάσεις που γίνονται σ’ αυτές περιπτώσεις.

Ο νεαρός συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή και θα ακολουθηθεί αργότερα το δικαστήριο.

Αναλυτικά όσα είπε η 37χρονη:

Δεν υπάρχει ξυλοδαρμός. Ήταν μια άλλη διαδικασία και πρέπει να γίνει τυπικά αυτή εξέταση. Απλά βρέθηκα μπλεγμένη εν τέλει γιατί ο καθένας λέει ό,τι θέλει εδώ. Πρε πολλή έκταση το θέμα. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ γι’ αυτό το πράγμα. Ήταν για ένα μηχανάκι που μας έγραψε κλήση με το σύντροφό μου η αστυνομία. Είχαμε κάνει μία βόλτα, μας σταμάτησαν και είδαν ότι κάτι γινόταν με την άδεια. Μας έβγαλαν ότι το κλέψαμε και με έβαλαν κι εμένα συνεργό. Και επειδή εγώ αναστατώθηκα και άρχισα να κλαίω θεώρησαν οι αστυνομικοί ότι εγώ μπορεί να κακοποιούμαι ή να με πιέζει ο σύντροφοό μου, ότι κάτι γίνεται στο σπίτι. Εγώ εξήγησα ότι ήταν λόγω της ταραχής μου, είπαν «εντάξει απλά τυπικά πρέπει να κάνετε κάποιες εξετάσεις», οι οποίες ήταν μια χαρά. Έβγαλαν ένα θέμα που δεν ισχύει τίποτα. Είναι πολύ μικρός ο τόπος, εγώ έχω πάθει σοκ επειδή δεν είμαι από εδω. Έχει πάρει τέτοια έκταση τοθέμα, χωρίς λόγο και δεν αν είναι δυνατόν. Με έχουν βγάλει κακοποιημένη. Εδώ έγραψαν για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.