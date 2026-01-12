Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Μαρμάρι της Νότιας Εύβοιας, όπου μια 37χρονη δασκάλα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της. Το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στα τελευταία 24ωρα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema, ο καβγάς του ζευγαριού φαίνεται να ξέσπασε για λόγους ζηλοτυπίας. Ο νεαρός άνδρας φέρεται να επιτέθηκε βίαια στη γυναίκα, μετατρέποντας τη λεκτική αντιπαράθεση σε πράξη σωματικής κακοποίησης.

Η 37χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου οι γιατροί περιέθαλψαν τα πολλαπλά τραύματά της. Παρά το σοκ, η γυναίκα αποφάσισε να κινηθεί άμεσα νομικά, υποβάλλοντας μήνυση εναντίον του δράστη.

Με την καταγγελία της, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Το περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας που απασχολούν τις Αρχές και την ελληνική κοινωνία.