Μετά την ανάπτυξη και το επιτυχημένο πρόγραμμα δοκιμών με πρωτότυπα των φορτηγών κυψελών καυσίμου πρώτης γενιάς, η Daimler Truck παρουσιάζει το Mercedes-Benz NextGenH2 Truck. Το φορτηγό κυψελών καυσίμου αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο ανάπτυξης για την Daimler Truck στην πορεία προς τις βιώσιμες μεταφορές με υδρογόνο. Σε μια μικρή σειριακή παραγωγή στο εργοστάσιο της Mercedes-Benz στο Wörth, θα κατασκευαστούν 100 μονάδες φορτηγών με υδρογόνο και θα διατεθούν σε διάφορους πελάτες από τα τέλη του 2026 και μετά.

«Εκτός από τις λύσεις ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρία, οι κινητήρες που βασίζονται στο υδρογόνο είναι ζωτικής σημασίας για τον βιώσιμο μετασχηματισμό του κλάδου μας. Με το NextGenH2 Truck, κάνουμε το επόμενο τεχνολογικό βήμα στα φορτηγά κυψελών καυσίμου.» ανέφερε ο Achim Puchert, Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz Trucks.

Το υγρό υδρογόνο επιτρέπει αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων με ένα μόνο γέμισμα της δεξαμενής με πλήρες φορτίο. Η αποδεδειγμένα κεντρική κυψέλη καυσίμου BZA150 μετατρέπει το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια εν κινήσει.

Στην ανάπτυξη συστημάτων κίνησης με βάση το υδρογόνο, η Daimler Truck προτιμά τη χρήση υγρού υδρογόνου. Στους -253 βαθμούς Κελσίου, το υγρό υδρογόνο έχει σημαντικά υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με το αέριο υδρογόνο, επιτρέποντας την αποθήκευση περισσότερου υδρογόνου, αυξάνοντας σημαντικά την αυτονομία και παρέχοντας απόδοση συγκρίσιμη με τα συμβατικά φορτηγά ντίζελ. Η χωρητικότητα των δύο δεξαμενών υγρού υδρογόνου έχει αυξηθεί σε σύγκριση με την πρώτη γενιά του Mercedes-Benz GenH2 Truck, έτσι ώστε πλέον να μπορούν να γεμιστούν συνολικά έως και 85 κιλά υδρογόνου. Το φορτηγό μπορεί να γεμίσει με υγρό υδρογόνο εντός 10-15 λεπτών — τόσο ασφαλές, γρήγορο και απλό όσο ο ανεφοδιασμός των σημερινών φορτηγών ντίζελ.