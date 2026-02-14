Το πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ συγκρούστηκε με το πλοίο ανεφοδιασμού κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανεφοδιασμού καυσίμων στη θάλασσα, την Τετάρτη (11/2/2026), σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το περιστατικό συνέβη σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Νότια Αμερική, όταν τα δύο σκάφη κινούνταν παράλληλα για τον ανεφοδιασμό. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο μέλη πληρώματος.

WILD FOOTAGE 🔴 Clear footage shows the collision between USS Truxtun and USNS Supply. pic.twitter.com/eOGw688UdV — Open Source Intel (@Osint613) February 13, 2026

Παρά το ατύχημα, τα πλοία συνέχισαν να πλέουν με ασφάλεια, αν και υπήρξαν υλικές ζημιές στα σημεία επαφής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού έχουν ξεκινήσει διαδικασία αξιολόγησης των φθορών.

Η Διοίκηση Νότιας Αμερικής δεν έχει ακόμη προβεί σε αναλυτική αναφορά για τα αίτια της σύγκρουσης, ωστόσο έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Το συμβάν σημειώνεται σε περίοδο αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στη Νότια Αμερική.