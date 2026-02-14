Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει εντός του έτους τη ναυαρχίδα του Βασιλικού Ναυτικού, το αεροπλανοφόρο «HMS Prince of Wales», μαζί με τα συνοδευτικά του σκάφη, στο Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική. Την ανακοίνωση έκανε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου το Σάββατο.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι το αεροπλανοφόρο, αξίας 3 δισ. λιρών, θα επιχειρεί σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, σε μια «ισχυρή επίδειξη της δέσμευσής μας για την ευρωατλαντική ασφάλεια».

Η ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου (carrier strike group) αποτελεί σχηματισμό πολεμικών πλοίων, που στην περίπτωση του Βασιλικού Ναυτικού περιλαμβάνει ένα αεροπλανοφόρο, 40 αεροσκάφη, μία φρεγάτα, ένα αντιτορπιλικό, ένα υποβρύχιο και ένα πλοίο ανεφοδιασμού.

Αντίθετα, η αντίστοιχη ομάδα κρούσης των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ μεγαλύτερη, περιλαμβάνοντας περισσότερα αντιτορπιλικά και φρεγάτες, καθώς και περίπου 70 αεροσκάφη.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε αν χρειαστεί»

Ο Βρετανός ηγέτης υπογράμμισε ότι, ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος, η εθνική στρατηγική ασφαλείας τους σημαίνει πως η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την πρωταρχική ευθύνη για την άμυνά της. «Αυτό είναι το νέο φυσιολογικό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Στάρμερ επισήμανε ότι η Ευρώπη οφείλει να είναι έτοιμη να οικοδομήσει μια «σκληρή δύναμη» και να μπορεί να πολεμήσει, εφόσον απαιτηθεί. «Αυτό είναι το νόμισμα της εποχής, πρέπει να μπορούμε να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και ναι, αν χρειαστεί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας», τόνισε.

Παράλληλα, ο Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην ασφάλειά της και να διαφοροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να επιδιώκει να αντικαταστήσει πλήρως την Ουάσινγκτον, η οποία παραμένει ζωτικός αμυντικός εταίρος.

«Μιλάω για μια οπτική ασφάλειας της Ευρώπης και μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αυτονομίας που δεν προοιωνίζεται την αποχώρηση των ΗΠΑ», κατέληξε ο Βρετανός πρωθυπουργός.