Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, απηύθυνε ομιλία στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Κατά την τοποθέτησή του, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «απαιτεί σοβαρότητα και αμοιβαιότητα από τους φίλους μας στην Ευρώπη».

«Ο λόγος, φίλοι μου, είναι γιατί νοιαζόμαστε βαθιά – για το μέλλον σας και το δικό μας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως, ακόμη κι όταν υπάρχουν διαφωνίες, αυτές πηγάζουν από «την ειλικρινή μας ανησυχία για μια Ευρώπη με την οποία μας συνδέουν δεσμοί όχι μόνο οικονομικοί ή στρατιωτικοί, αλλά και πνευματικοί και πολιτιστικοί».

Ο Ρούμπιο επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν μια ισχυρή Ευρώπη και τόνισε πως η διατλαντική σχέση χρειάζεται αναζωογόνηση. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τον ρόλο του στη διαχείριση διεθνών κρίσεων.

Ο ίδιος αναγνώρισε την ιστορική σημασία της συμμαχίας μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής που «έσωσε τον κόσμο» από τις απειλές του παρελθόντος. «Ενώ είμαστε προετοιμασμένοι, αν χρειαστεί να πορευτούμε μόνοι μας, προτιμάμε και ελπίζουμε να πορευτούμε μαζί, με τους φίλους μας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Κριτική στον ΟΗΕ και αναφορά σε Ουκρανία και Γάζα

«Ο ΟΗΕ έχει τεράστιες δυνατότητες να αποτελέσει εργαλείο καλού στον κόσμο», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός, προσθέτοντας ωστόσο ότι «στις πιο πιεστικές υποθέσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, δεν έχει δώσει απαντήσεις και δεν έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι ο ΟΗΕ δεν κατάφερε να συμβάλει στην επίλυσή του και πως ήταν οι ΗΠΑ που έφεραν τα δύο μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παρόμοια, για τη σύγκρουση στη Γάζα, επισήμανε πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν εκείνες που απελευθέρωσαν αιχμαλώτους από βαρβάρους».

Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων που ακολούθησαν την ομιλία του, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για τον τερματισμό του πολέμου «έχουν περιοριστεί». Όπως είπε, «αυτό είναι το καλό νέο, το κακό νέο είναι ότι έχουν περιοριστεί στα πιο δύσκολα ερωτήματα».

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είναι βέβαιος αν η Ρωσία επιθυμεί πραγματικά τον τερματισμό του πολέμου, αλλά «λένε ότι το θέλουν». Οι ΗΠΑ, πρόσθεσε, θα συνεχίσουν να εξετάζουν ποιους όρους μπορούν να αποδεχθούν η Ουκρανία και η Ρωσία για μια πιθανή συμφωνία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει νέες κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και ότι, σε συνομιλίες με την Ινδία, εξασφάλισε τη δέσμευσή της να σταματήσει τις πρόσθετες αγορές ρωσικού πετρελαίου. Η Ευρώπη, όπως είπε, προχωρά επίσης με τα δικά της βήματα.

«Οι ΗΠΑ θα είναι πάντα παιδί της Ευρώπης»

Ο Ρούμπιο ολοκλήρωσε την ομιλία του εκφράζοντας την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να «αναζωογονήσουν μια παλιά φιλία και να ανανεώσουν τον μεγαλύτερο πολιτισμό στην ιστορία της ανθρωπότητας». Τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της διατλαντικής συμμαχίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν και το σπίτι μας βρίσκεται στο δυτικό ημισφαίριο, θα είμαστε πάντα παιδί της Ευρώπης».

«Οι πρώτες αποικίες μας χτίστηκαν από Άγγλους εποίκους, στους οποίους οφείλουμε όχι μόνο τη γλώσσα μας, αλλά και ολόκληρο το πολιτικό και νομικό μας σύστημα», κατέληξε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.