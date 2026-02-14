Στο προσκήνιο επανέρχεται το σενάριο της δηλητηρίασης του Αλεξέι Ναβάλνι, καθώς πέντε ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν νέες πιθανότητες σχετικά με τις ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν. Πέρα από τα γνωστά νευροτοξικά δηλητήρια όπως το Novichok, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον και τοξίνες που προέρχονται από δηλητηριώδεις βατράχους.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Δρ Έρικ Φράνσεν, γιατρός της κλινικής τοξικολογίας και φαρμακολογίας στο νοσοκομείο Onze Lieve Vrouwe Gasthuis της Ολλανδίας, επισημαίνει ότι οι ουσίες αυτού του τύπου διαθέτουν ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό.

Όπως εξηγεί, δεν ανιχνεύονται εύκολα στις συνήθεις τοξικολογικές εξετάσεις των νοσοκομείων. Το γεγονός αυτό τις καθιστά, όπως λέει, δυνητικά «ελκυστικές» για όποιον επιχειρεί να συγκαλύψει μια δηλητηρίαση.

Προέλευση από τη φύση ή το εργαστήριο

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ολλανδία αναφέρουν ότι η επίμαχη τοξίνη θα μπορούσε να προέρχεται από δηλητηριώδη βάτραχο του Ισημερινού. Το είδος αυτό παράγει φυσικά ισχυρές ουσίες ως μηχανισμό άμυνας απέναντι στους θηρευτές.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, θεωρείται εξίσου πιθανό η τοξίνη να έχει παρασκευαστεί συνθετικά σε εργαστήριο, ώστε να μιμείται τη φυσική της μορφή.

Πώς δρα στον ανθρώπινο οργανισμό

Η επιστημονική γνώση για τον τρόπο δράσης αυτών των τοξινών στον άνθρωπο είναι περιορισμένη, καθώς δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή πειραμάτων. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές που δείχνουν ότι, σε επαρκή δόση, ο θάνατος μπορεί να επέλθει μέσα σε 10 έως 20 λεπτά από την έκθεση. Η πρόσληψη ενδέχεται να γίνει είτε με κατάποση είτε με ένεση.

Η τοξίνη επιδρά άμεσα στους μύες και στην καρδιά, προκαλώντας παράλυση, ακόμη και των αναπνευστικών μυών. Αυτό οδηγεί σε απότομη πτώση των επιπέδων οξυγόνου στο αίμα, ενώ η καρδιακή ανεπάρκεια στερεί από τον εγκέφαλο το απαραίτητο οξυγόνο, μια αλληλουχία που μπορεί να αποβεί μοιραία.

Συμπτώματα που γεννούν ερωτήματα

Ναυτία και έμετος συγκαταλέγονται στις συχνές παρενέργειες αυτών των τοξινών. Η περιγραφή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς φωτογραφίες που δημοσίευσε το ίδρυμα του Ναβάλνι από το κελί όπου αρρώστησε δείχνουν εμφανή ίχνη εμετού.

Αν και τίποτα δεν έχει αποδειχθεί οριστικά, οι ομοιότητες εντείνουν τη συζήτηση και αφήνουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του.

