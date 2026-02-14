Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, σκοτώθηκε από δηλητήριο βατράχου που του χορηγήθηκε από το ρωσικό κράτος πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που διεξήγαγαν πολλές υπηρεσίες πληροφοριών, όπως αναφέρεται σε δήλωση που εξέδωσαν πέντε χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες. Οι ΗΠΑ δεν ήταν μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών που έκαναν την ανακοίνωση.

Ο Ναβάλνι πέθανε σε μια απομακρυσμένη αποικία ποινικών στην Αρκτική, όπου εξέτιε ποινή 19 ετών. Δείγματα από το σώμα του συλλέχθηκαν πριν από την ταφή του και στάλθηκαν στα εργαστήρια δύο χωρών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντας τη δηλητηρίαση ως βάρβαρη, δήλωσε ότι θα καταγγείλει τη Ρωσία στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, ως κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα (CWC) από τη Ρωσία.

Οι μυστικές υπηρεσίες ισχυρίστηκαν ότι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι η θανατηφόρα τοξίνη που βρίσκεται στο δέρμα των βατράχων του Ισημερινού (επιβατιδίνη) βρέθηκε σε δείγματα από το σώμα του Ναβάλνι και ότι είναι πολύ πιθανό να προκάλεσε τον θάνατό του.

Η δήλωση αναφέρει επίσης ότι «Μόνο το ρωσικό κράτος είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη για να στοχεύσει τον Ναβάλνι κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του σε ρωσική ποινική αποικία στη Σιβηρία, και το θεωρούμε υπεύθυνο για το θάνατό του».

«Η epibatidine βρίσκεται σε είδος βατράχων που ζουν στην άγρια φύση της Νότιας Αμερικής. Οι βατράχοι που ζουν σε αιχμαλωσία δεν παράγουν αυτή την τοξίνη και δεν βρίσκεται φυσικά στη Ρωσία. Δεν υπάρχει αθώα εξήγηση για την παρουσία της στο σώμα του Ναβάλνι».

Αν και είχε ευρέως υποτεθεί ότι ο Ναβάλνι είχε δηλητηριαστεί από το ρωσικό κράτος, η απόδειξη της παρουσίας συγκεκριμένου δηλητηρίου στο σώμα του αποτελεί νέα εξέλιξη. Η σύζυγός του, Γιούλια, δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο ότι υπήρχαν ενδείξεις δηλητηρίου στο σώμα του κατά τη στιγμή της αυτοψίας.

Η Γιούλια έγραψε σε μια ανάρτηση στο X ότι το συγκεκριμένο δηλητήριο «προκαλεί παράλυση, αναπνευστική ανακοπή και επώδυνο θάνατο».

Scientists from five European countries have established: my husband, Alexei Navalny, was poisoned with epibatidine — a neurotoxin, one of the deadliest poisons on earth. In nature, this poison can be found on the skin of the Ecuadorian dart frog. It causes paralysis, respiratory… pic.twitter.com/doHGgSgzMA — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 14, 2026

«Ήμουν σίγουρη από την πρώτη μέρα ότι ο σύζυγός μου είχε δηλητηριαστεί, αλλά τώρα υπάρχει απόδειξη: ο Πούτιν σκότωσε τον Αλεξέι με [ένα] χημικό όπλο. Είμαι ευγνώμων προς τα ευρωπαϊκά κράτη για τη σχολαστική δουλειά που έκαναν για δύο χρόνια και για την αποκάλυψη της αλήθειας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι δολοφόνος. Πρέπει να λογοδοτήσει για όλα τα εγκλήματά του».

Η Γιούλια Ναβαλνάγια, χήρα του Ρώσου αντιφρονούντα, ανακοίνωσε το εύρημα σε συνέντευξη Τύπου στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου. Δίπλα της βρισκόταν οι υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Σουηδίας και των Κάτω Χωρών. Η Ναβαλνάγια ανακοίνωσε τον θάνατο του συζύγου της στην ίδια συνάντηση το 2024.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο εποπτεύει τις υπηρεσίες πληροφοριών, δήλωσε ότι έχει αναζητήσει την αλήθεια για τον θάνατο του Ναβάλνι σε συνεργασία με τη Σουηδία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε ότι το ρωσικό κράτος χρησιμοποίησε αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη για να στοχεύσει τον Ναβάλνι, φοβούμενο την αντιπολίτευση του».

Ο Ναβάλνι κρατούνταν σε φυλακή περίπου 40 μίλια (64 χλμ.) βόρεια του Αρκτικού Κύκλου όταν πέθανε. Είχε καταδικαστεί σε δεκαετίες φυλάκισης σε «ειδικό καθεστώς».

Οι σύμμαχοι του Ναβάλνι έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα το Κρεμλίνο για τη δολοφονία του – κατηγορίες που η Μόσχα έχει απορρίψει ως παράλογες. Ρώσοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι πέθανε από μια σειρά ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής αρρυθμίας που προκλήθηκε από υπέρταση.

Όπως αναφέρει ο Guardian «το Κρεμλίνο έχει μακρά ιστορία χρήσης δηλητηρίων ως όπλου κατά των εχθρών του. Ο θάνατος του Αλεξάντερ Λιτβινένκο στο Λονδίνο από ραδιενεργό πολώνιο το 2006, η επίθεση με νευροτοξικό παράγοντα κατά του πρώην κατάσκοπου Σεργκέι Σκρίπαλ στο Σάλισμπερι το 2018 και μια προηγούμενη απόπειρα δηλητηρίασης του Ναβάλνι έχουν εδραιώσει τη φήμη της Ρωσίας ότι καταφεύγει σε τοξίνες για να φιμώσει τους επικριτές και τους αποστάτες».

Μιλώντας στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ιβέτ Κούπερ δήλωσε: «Από τότε που η Γιούλια Ναβαλνάγια ανακοίνωσε τον θάνατο του συζύγου της εδώ στο Μόναχο πριν από δύο χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά με σθεναρή αποφασιστικότητα την αλήθεια για τον θάνατο του Alexei Navalny.

Μόνο η ρωσική κυβέρνηση είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη εναντίον του Αλεξέι Ναβάλνι κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στη Ρωσία. Σήμερα, στο πλευρό της χήρας του, το Ηνωμένο Βασίλειο φέρνει στο φως τη βάρβαρη συνωμοσία του Κρεμλίνου για να σιγήσει τη φωνή του».

Πηγή: Guardian