Ο Ζακ ΛαΒίν θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν, καθώς θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί χέρι μετά τη διακοπή για το All-Star Game, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Κρις Χέινς.

Ο σταρ των Σακραμέντο Κινγκς είχε φέτος μέσο όρο 19,2 πόντους ανά αγώνα, με ποσοστά 48% στα σουτ από το πεδίο και 39% στα τρίποντα, αποδεικνύοντας την επιθετική του αποτελεσματικότητα.

Παρά την ατομική του απόδοση, η ομάδα δυσκολεύεται, με 12 νίκες και 44 ήττες, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση της Δυτικής Περιφέρειας. Η απουσία του ΛαΒίν αναμένεται να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την πορεία των Κινγκς στο υπόλοιπο της σεζόν.

BREAKING: Sacramento Kings guard Zach LaVine will undergo season-ending surgery on his right hand after the All-Star break, league sources tell me. He averaged 19.2 points, shot 48 percent from the field and 39 percent from beyond the arc. pic.twitter.com/uph3thRMSD — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 14, 2026