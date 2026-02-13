Ο Ρισόν Χολμς δέχθηκε ένα ακούσιο χτύπημα στο πρόσωπο από τον Μπιτίμ κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε και αποχώρησε προσωρινά από το παρκέ με αίματα πάνω από το μάτι του.

Ο Αμερικανός σέντερ, ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τον Τούρκο παίκτη, δέχθηκε χτύπημα από τα χέρια του Μπιτίμ, ο οποίος δεν είχε αντιληφθεί τη θέση του Χολμς. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού κατευθύνθηκε στον πάγκο της ομάδας, όπου διαπιστώθηκε η αιμορραγία και του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, προκειμένου να επιστρέψει στον αγώνα και να συνεχίσει κανονικά.