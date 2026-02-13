Η Ζάλγκιρις Κάουνας επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με σκορ 93-82 για την 28η αγωνιστική της EuroLeague, διατηρώντας την ισχυρή της πορεία. Για την ομάδα του Ισραήλ, η κατηφόρα συνεχίζεται, με έξι σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα κάποια αντίδραση.

Η Ζάλγκιρις μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, με τον Μόουζες Ράιτ να κάνει εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο δεκάλεπτο, πετυχαίνοντας 10 πόντους και δίνοντας στην ομάδα του ένα ασφαλές προβάδισμα. Παρά τις προσπάθειες της Χάποελ να μειώσει, το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 24-20 για τους Λιθουανούς.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ντάνιελ Οτούρου ανέβασε την απόδοση του και με 12 πόντους στο ημίχρονο, κράτησε τη Χάποελ κοντά, με το σκορ να είναι 44-43 υπέρ της Ζάλγκιρις. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ομάδα του Τελ Αβίβ να παίρνει προσωρινά προβάδισμα, όμως οι Λιθουανοί απάντησαν γρήγορα με τους Τουμπέλις, Γκος και Φρανσίσκο, κλείνοντας την τρίτη περίοδο με σκορ 63-62.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι Ράιτ και Σίλβα κυριάρχησαν, δίνοντας σημαντική διαφορά στους Λιθουανούς (70-66, 32′). Η Ζάλγκιρις διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας τη διαφορά ακόμα και στους 10 πόντους, και το ματς από εκεί και πέρα πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα. Η Χάποελ δεν είχε απαντήσεις και η Ζάλγκιρις πήρε την καθαρή νίκη.

Ο Μόουζες Ράιτ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, με 23 πόντους και 6 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του στη σημαντική αυτή νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 44-43, 63-62, 93-82