Ο Κρις Πολ, λίγα μόλις λεπτά μετά την αποδέσμευσή του από τους Τορόντο Ράπτορς, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ, βάζοντας τέλος σε μια λαμπρή καριέρα 21 ετών στο NBA. Ο θρυλικός «Point God» αποχωρεί από το άθλημα, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο αποτύπωμα με τις μοναδικές του ικανότητες.

Η είδηση της απόσυρσης του Πολ συγκίνησε τον κόσμο του μπάσκετ, με πολλές προσωπικότητες του αθλήματος να σπεύδουν να τον αποχαιρετίσουν και να τον ευχαριστήσουν για την κληρονομιά που αφήνει πίσω του. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μόντε Μόρις. Αν και οι δύο τους δεν συνεργάστηκαν ποτέ στο γήπεδο, η αναγνώριση του παιχνιδιού του ενός από τον άλλο ήταν άμεση και αυθόρμητη, όπως συχνά συμβαίνει στον κόσμο του μπάσκετ.

Το μήνυμα του Μόντε Μόρρις στο «X»

«Απέραντος σεβασμός!! Ήταν τιμή μου να μοιράζομαι το παρκέ μαζί σου και σε ευχαριστώ για τις πολύτιμες συμβουλές που βοήθησαν και το δικό μου παιχνίδι»