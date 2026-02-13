Ο Παναθηναϊκός άγγιξε τη νίκη, αλλά η Φενέρμπαχτσε, με ένα εκπληκτικό buzzer beater του Ουέιντ Μπάλντουιν, επικράτησε με 85-83 στο ΟΑΚΑ.

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τον αγώνα με σχήμα μικρό, δίνοντας ρόλο στον Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ, ενώ ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απάντησε με την πιο ψηλή πεντάδα του, με Μπάλντουιν, Μπιμπέροβιτς, Κόλσον, Μέλι και Μπιρτς. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Ναν να είναι φανερά εκτός ρυθμού μετά την απουσία του για έναν μήνα, όμως οι πρώτοι πόντοι ήρθαν από τον Γκραντ και τον Ναν. Η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε 12-20 στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Μπιμπέροβιτς να σημειώνει 11 πόντους σε 7 λεπτά.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με την άμυνα της Φενέρ να γίνεται πιο σφιχτή, αλλά ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με τον Χουάντσο και τους Σορτς να τονώσουν την επίθεση και να καταφέρουν να ανατρέψουν το σκορ, φτάνοντας στο 42-36. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι με ένα σερί έκλεισαν το ημίχρονο στο 42-41.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε πιο ισχυρός, με τον Φαρίντ να αναλαμβάνει επιθετικές ευθύνες και τον Ρογκαβόπουλο να προσφέρει λύσεις, φτάνοντας στο 62-56. Όμως, η Φενέρ με τον Μπάλντουιν να ξεκινάει να παίρνει πρωτοβουλίες, έτρεξε σερί 0-8 και ανέκτησε το προβάδισμα (65-70).

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν καλάθια και το σκορ να φτάνει στο 73-73 με 5 λεπτά να απομένουν. Με δύο εύστοχα τρίποντα, η Φενέρ ανέκτησε εκ νέου το προβάδισμα (78-82) και ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με το απίστευτο coast to coast του Σορτς (83-83). Ωστόσο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ο Μπάλντουιν με buzzer beater έγραψε το 83-85, δίνοντας στη Φενέρ τη σπουδαία νίκη.