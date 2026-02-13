Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό θαλάσσιο είδος εντοπίστηκε πρόσφατα ξεβρασμένο στις ακτές της Σικελίας, τραβώντας την προσοχή τόσο των επιστημόνων όσο και των κατοίκων της περιοχής. Πρόκειται για το λεγόμενο ψάρι-λιοντάρι (Lophotus lacepede), ένα σπάνιο είδος που εμφανίζεται ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και η όψη του θυμίζει περισσότερο μυθικό ον παρά ένα κοινό ψάρι.

Το ζώο βρέθηκε την Πέμπτη στην παραλία του Μιλάτσο. Όπως ανέφερε ο βιολόγος Carmelo Isgrò, ιδρυτής και διευθυντής του MuMa, η εικόνα του ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. «Θα έλεγε κανείς πως ξεπήδησε από σελίδες μυθολογίας», σχολίασε, επισημαίνοντας τη σπάνια ομορφιά αλλά και το μυστήριο που εξακολουθούν να κρύβουν τα πλάσματα των μεγάλων θαλάσσιων βάθων.

Σήμερα η θάλασσα μας χάρισε ένα πλάσμα που μοιάζει να βγήκε από ένα μυθικό παραμύθι, που έχει καταγραφεί ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο, καθιστώντας αυτή την ανακάλυψη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα από επιστημονική άποψη, συμπλήρωσε.

Ένα ψάρι από «τη ζώνη του λυκόφωτος»

Επιστημονικά, το ψάρι λιοντάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη. Αυτό σημαίνει ότι ζει στη λεγόμενη «ζώνη του λυκόφωτος» των θαλασσών, σε βάθη από 200 έως 1.000 μέτρα, όπου το φως του ήλιου είναι ελάχιστο.

Σε αυτή τη ζώνη ζουν και άλλα ασυνήθιστα ψάρια, όπως το ψάρι φανάρι και το maurolico, το οποίο πήρε το όνομά του από τον φυσιοδίφη Francesco Maurolico. Τα μεσοπελαγικά ψάρια περνούν τη μέρα τους σε μεγάλο βάθος για να προστατεύονται από θηρευτές και ανεβαίνουν πιο κοντά στην επιφάνεια τη νύχτα, όταν αναζητούν τροφή.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες να επιστραφεί το ζώο στο νερό, δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Today’s fish is the Crested Bandfish (Lophotus lacepede)! Unlike their giant oarfish relatives, these guys only reach a few meters in length. They also have an ink sac, like octopus, that they can discharge ink from when upset! 📸Dianne Bray, Howard Hughes, CSIRO pic.twitter.com/OfqHK1xYab — Gabby Commisso (@gabbysfishes) August 28, 2021

Τη στιγμή που ξεβράστηκε, απελευθέρωσε ένα πυκνό υγρό από έναν σάκο του σώματός του, μια αμυντική συμπεριφορά που θυμίζει εκείνη των κεφαλόποδων, όπως τα καλαμάρια.

Στη συνέχεια, το δείγμα μεταφέρθηκε στη Ζωολογικός Σταθμός Anton Dohrn στη Μεσσήνη, όπου ο Isgrò και ο ερευνητής Pietro Battaglia ξεκίνησαν τις απαραίτητες επιστημονικές αναλύσεις.

Το ψάρι λιοντάρι, γνωστό και ως «λιόκορνο», πήρε το όνομά του από την προεξοχή στο κεφάλι του που μοιάζει με κέρατο, θυμίζοντας θαλάσσιο μονόκερο.

Έχει μακρύ, ταινιοειδές σώμα, έντονη κόκκινη ραχιαία πτερύγιο και πολύ μεγάλα μάτια, προσαρμοσμένα στο σκοτάδι των βαθών. Τα αιχμηρά του δόντια το βοηθούν να συλλαμβάνει μικρούς οργανισμούς της ανοιχτής θάλασσας. Το δείγμα θα προετοιμαστεί και θα εκτεθεί στο MuMa, ώστε να συνεχίσει να «αφηγείται» στο κοινό τη γοητεία και τα μυστήρια των βαθιών νερών της Μεσογείου.