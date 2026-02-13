Η χημεία ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Τασούλα και στον Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν ποτέ κακή -μάλλον το αντίθετο. Οταν λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός πέρασε την πόρτα της Ηρώδου Αττικού για μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από αυτές που ο Τασούλας έχει ξεκινήσει με τους πρώην πρωθυπουργούς στο όνομα της σταθερότητας, κανείς δεν περίμενε πως αυτή η συνάντηση θα προξενούσε περισσότερο παραπολιτικό ενδιαφέρον από τις αντίστοιχες με Κώστα Καραμανλή και Γιώργο Παπανδρέου. Αιτία ήταν δύο πολιτικά θέματα που με κάποιον τρόπο παρείσφρυσαν στην συζήτηση.

Το πρώτο αφορούσε την συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με πηγές από την Ηρώδου Αττικού, υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξουν σημεία σύγκλισης σε ζητήματα όπου διαφαίνεται ευρύτερη αποδοχή, όπως η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ευθύνη υπουργών. Ο Τασούλας από την μεριά του επισήμανε πως ο ίδιος είναι υπέρμαχος των αλλαγών στο 86 ήδη από το 2006, τονίζοντας πως η πρωτοβουλία για τη δίωξη πολιτικών προσώπων θα πρέπει να περάσει στη Δικαιοσύνη, χωρίς όμως να ενισχυθούν φαινόμενα υπερβολικών και αβάσιμων καταγγελιών. Η ίδια πλευρά επεσήμανε πως ο κ. Τσίπρας δεν εξέφρασε διαφωνία επί της ουσίας, αν και δεν εμφανίστηκε —τουλάχιστον προς το παρόν— πρόθυμος να εμπλακεί ενεργά στον δημόσιο διάλογο για την αναθεώρηση, δεδομένου ότι δεν είναι βουλευτής.

Αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι που χτύπησε στην Αμαλίας, καθώς η θέση του πρώην πρωθυπουργού, όπως διατυπώθηκε στα Γιάννενα πριν από λίγες μέρες, ήταν πως κανείς δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες προς την σωστή κατεύθυνση για την αναθεώρηση. Ετσι, παρότι η πλευρά Τσίπρα επιβεβαίωσε πως διάλογος για το θέμα έγινε, ωστόσο τόνισε πως εκείνος «επέμεινε στη θέση που διατύπωσε στην ομιλία του Γιάννενα ότι δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Με δυο λόγια δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του».

Το δεύτερο καμπανάκι ήρθε στις εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν από το Προεδρικό Μέγαρο γι τις επόμενες κινήσεις Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό και την ίδρυση του επικείμενου κόμματος: «Και πότε θα ιδρύσει το κόμμα; Η εντύπωση που δίνει είναι ότι δεν βιάζεται. Παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και μοιάζει βέβαιος ότι θα βρει τη βέλτιστη χρονική στιγμή», επεσήμαιναν. Πάνω σ’ αυτό, η πλευρά Τσίπρα έσπευσε να διευκρινίσει πως «η συζήτηση, που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης».

Οι δύο άνδρες, σε κάθε περίπτωση, διατηρούν μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί και τις διαφορετικές ερμηνείες που δόθηκαν για όσα συζητήθηκαν, οδηγώντας τελικά σε διευκρινιστικές παρεμβάσεις. Ενδεικτικά της επαφής τους, ο Τασούλας χάρισε στον Τσίπρα ένα δακτυλογραφημένο κείμενο του Ευάγγελου Αβέρωφ για την πορεία του Οδυσσέα μετά την επιστροφή του, περιγράφοντάς τον, με αφορμή την έκδοση της «Ιθάκης» ως περισσότερο «καβαφικό πρόσωπο», που αναζητά πάντα το ταξίδι, παρά ως «ομηρικό», που προσδοκά να φτάσει στον προορισμό του.

«Όταν ερχόμουν στον Παπούλια μας κερνούσε τσίπουρο», φέρεται να ανέφερε ο Τσίπρας, τα πρώτα λεπτά της συνάντησης. «Έχω κι εγώ τσίπουρο, θέλεις;», απάντησε ο Τασούλας, όμως ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε γελώντας, λέγοντας πως είναι ακόμα νωρίς -γι’ αυτό παρήγγειλε ένα τσάι.