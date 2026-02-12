Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, συναντήθηκε σήμερα στον Προεδρικό Μέγαρο, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Η συνάντηση ήταν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας για συναντήσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που πρόσκεινται στον πρώην πρωθυπουργό και τις οποίες μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ΠτΔ και σχετικά με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο ετέθη, ο Αλ. Τσίπρας επέμεινε στη θέση που διατύπωσε στην ομιλία του στα Γιάννενα, ότι «δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα». Με δυο λόγια δηλαδή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του.

Κατά τα λοιπά, η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης.

Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας συνάντησε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στα εσωτερικά και στα εξωτερικά θέματα.

Οι κκ. Τασούλας και Τσίπρας προέβησαν σε μια ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων καθώς και της πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Συζήτησαν ακόμα για την τρέχουσα ανάμιξη του κ. Τσίπρα στα κοινά που εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παρουσίαση σε διάφορες πόλεις του βιβλίου του, «Ιθάκη».