Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επανέρχεται στο ζήτημα της παραβατικότητας, τονίζοντας ότι το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» μετατρέπεται σε απτό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια και η αντιμετώπιση της παρανομίας βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

«Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα “Νομιμότητα Παντού” γίνεται πράξη στην καθημερινότητα. Από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Στην ίδια ανάρτηση, επισημαίνει ότι «ήδη, η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε ένα δίκτυο απάτης με εκατοντάδες “αχυρανθρώπους”, που υπεξαιρούσαν 43 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρήματα που κανονικά θα μπορούσαν να δοθούν για καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία αντί να καταλήξουν στις τσέπες συμμοριών».

Παράλληλα, αναφέρεται στη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εντόπισε μεγάλη εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα. Η οργάνωση, όπως σημειώνει, διέθετε δομή και λειτουργία που της επέτρεπαν να δρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσκολία της αναμέτρησης με τη σύγχρονη παρανομία.

Στοιχεία για τις επιχειρήσεις των αρχών

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι «οι επιτυχίες αυτές δεν είναι μεμονωμένες». Όπως αναφέρει, από τον Οκτώβριο του 2024, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί 958 υποθέσεις, διαλύοντας 173 οργανώσεις και συλλαμβάνοντας 3.094 δράστες, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Την ίδια περίοδο, οι φορολογικές αρχές έχουν εντοπίσει δεκάδες περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, με κυκλώματα που δρουν με θρασύτητα στην αγορά. Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι, δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη επίορκοι θύλακες στο «βαθύ κράτος» που συντηρούν τέτοια φαινόμενα.

Η μάχη κατά της ατιμωρησίας

Όπως σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, «αξίζει να υποδεχτούμε θετικά την πρόοδο που σημειώνεται, καθώς πράγματι δηλώνει ότι γίνονται σοβαρά βήματα κατά της παραβατικότητας. Επαναλαμβάνω, ωστόσο, ότι πρόκειται για μάχη η οποία απαιτεί χρόνο και συνέπεια. Αποτελώντας έναν καταλύτη ασφάλειας για τον πολίτη και κλειδί για την εμπιστοσύνη του προς την Πολιτεία».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός τονίζει: «Συνεχίζουμε, λοιπόν. Η “Νομιμότητα Παντού” είναι για εμάς μία διαρκής δέσμευση».