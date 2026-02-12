«Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών, στο Βέλγιο.

«Η Ελλάδα προσέρχεται σαε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατεία και να λειτουργήσει καλύτερα η νέα αγορά και η ανταγωνιστικότητα τελικά να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων καταναλωτών», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Η ανταγωνιστικότητα είναι αφηρημένη έννοια και αν δεν συνδυαστεί με καλύτερες δουλειές και χαμηλότερες τιμές, θα είναι δύσκολο να έχουμε την κοινωνική στήριξη για τις κρίσιμες αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε» συμπλήρωσε.

«Θα έχω την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στην αγορά ενέργειας που είναι σαφές ότι δεν λειτουργεί ικανοποιητικά στην ΕΕ. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση για να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις», ανέφερε ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όλη η δήλωση Μητσοτάκη

Η Ελλάδα προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η Ευρωπαϊκή γραφειοκρατία να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα να αποβεί τελικά προς όφελος και των επιχειρήσεων και των ευρωπαίων καταναλωτών.

Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας.

Αν δεν συμβούν αυτά θα είναι δύσκολο να έχουμε την κοινωνική στήριξη απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν από εδώ και στο εξής.

Θα έχω την ευκαιρία να εστιαστώ στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Σήμερα η αγορά ενέργειας στην ΕΕ δεν λειτουργεί ικανοποιητικά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.