Ο πρόεδρος της Γαλλίας Μανουέλ Μακρόν προωθεί δυναμικά την ατζέντα του για προϊόντα «Made in Europe» με στόχο να παράγονται κατά ελάχιστον βαθμό που μένει να καθοριστεί στην Ευρώπη, κινδυνεύοντας να συγκρουστεί με το μεγάλο του εταίρο, τον Καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ζητά πιο ευρεία προσέγγιση.

Άλλο πεδίο τριβής μεταξύ Παρισιού και Βερολίνο παρέμενε επίσης η συζήτηση για την έκδοση κοινού χρέους στην Ευρώπη, κάτι στο οποίο έχει αντιταχθεί στο παρελθόν σθεναρά η Γερμανία και οι σύμμαχοί της.

Οι συνομιλίες έχουν πάρει ξανά φωτιά εν μέσω της σημερινής άτυπης συνόδου κορυφής που πραγματοποιείται το Βέλγιο, με τους ευρωπαίους να αναζητούν τρόπους για να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομία της Ευρώπης απέναντι στην επέλαση των ΗΠΑ και της Κίνας. Η σύνοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα αργά το απόγευμα, με τη συνέντευξη Τύπου να έχει προγραμματιστεί από τις 19:30 ώρα Ελλάδος και μετά. Εκεί όλοι περιμένουν να δουν σε ποιες αποφάσεις θα καταλήξουν οι ευρωπαίοι, οι οποίοι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να ξεπεράσουν τις κόντρες τους.

Πριν από τη σημερινή συνάντηση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε στο Bloomberg ότι υπάρχει «σαφής αίσθηση επείγοντος» μεταξύ των ηγετών της ΕΕ να λάβουν ουσιαστικές αποφάσεις με πραγματικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα.

Μακρόν εναντίον Μερτς

Μιλώντας σε συγκέντρωση επιχειρηματικών ηγετών στην Αμβέρσα του Βελγίου, ο Μακρόν προέτρεψε τις ευρωπαϊκές χώρες να δώσουν προτεραιότητα στους τοπικούς πόρους σε στρατηγικούς τομείς όπως τα χημικά, τα μικροτσιπ και η τεχνολογία.

«Αν θέλετε να διατηρήσετε θέσεις εργασίας σε αυτήν την ήπειρο, αν θέλετε να διατηρήσετε τα κοινωνικά μας μοντέλα, αν θέλετε να μιλήσετε για ημιαγωγούς, χημική βιομηχανία κ.λπ., κ.λπ., πρέπει να διατηρήσουμε και να ορίσουμε, εκ κατασκευής, το ευρωπαϊκό περιεχόμενο», είπε στην ομιλία του με την οποία προώθησε ξανά την ιδέα των «Made in Europe» προϊόντων.

Λίγο αργότερα, όμως, ο Μερτς προειδοποίησε ότι μια προσέγγιση «Made in Europe» θα μπορούσε να επιφέρει αρκετούς περιορισμούς, όπως μετέδωσε το Bloomberg. «Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες προτίμησης, αλλά με έξυπνο τρόπο, μόνο για κρίσιμους στρατηγικούς τομείς και μόνο ως έσχατη λύση», δήλωσε ο Μερτς στην ίδια συγκέντρωση δείχνοντας τις διαφορές του με το Μακρόν. Ο Μερτς υποστήριξε αντ’ αυτού ότι το «Made in Europe» θα πρέπει να αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και τη διαφοροποίηση του εμπορίου.

Ελπίδες αλλά και προκλήσεις

Από τη μια πλευρά οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται ενωμένες στην αναγνώριση της ανάγκης του μπλοκ των χωρών της ΕΕ να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να ενισχύσει την ενιαία αγορά, αλλά προκύπτουν συνεχώς σημαντικές διαφωνίες σχετικά με το πώς θα πρέπει να συμβεί αυτό.

Η Γαλλία προωθεί τη λεγόμενη ατζέντα «Αγοράστε Ευρωπαϊκά» σε επίπεδο ΕΕ για πολύ ευρεία γκάμα προϊόντων, από την αμυντική παραγωγή έως τους κανόνες προμηθειών -περιλαμβανομένων και των αυτοκινητοβιομηχανιών που παράγουν εδώ και χρόνια ταυτόχρονα εξαρτήματα και οχήματα σε πολλές διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Πολλές από αυτές αντιδρούν τώρα στο σχέδιο Μακρόν.

Όλα αυτά την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον επόμενο μήνα ειδική νομοθεσία («Industrial Accelerator Act») η οποία θα καθορίζει ποσοστά ευρωπαϊκών εξαρτημάτων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επίσης θα παρουσιαστούν κανόνες που θα ορίζουν αυστηρούς όρους σε βασικές ξένες επενδύσεις σχετικά με την κοινή χρήση τεχνολογιών, την πρόσληψη ευρωπαίων εργαζομένων και τη δημιουργία κοινοπραξιών με ευρωπαϊκές εταιρείες, ανέφερε το Bloomberg.

Η ιδέα για έκδοση κοινού χρέους όπως τα Ευρωομόλογα είναι ένα άλλο ζήτημα που διχάζει το Παρίσι και το Βερολίνο. Ο Macron χρησιμοποίησε την ομιλία του στην Αμβέρσα για να επαναλάβει την υποστήριξή του στις προσπάθειες της ΕΕ να χρηματοδοτεί από κοινού στρατηγικές επενδύσεις.