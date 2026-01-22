Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν τη στρατηγική τους απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ μετά την αιφνίδια αλλαγή στάσης του στο ζήτημα της Γροιλανδίας στη σύνοδο στις Βρυξέλλες.

Οι 27 εστιάζουν σε τέσσερις βασικούς άξονες: αποκωδικοποίηση των αιτίων της κρίσης με τις ΗΠΑ, διαμόρφωση μηχανισμού πολιτικής ετοιμότητας για τις απρόβλεπτες κινήσεις του Τραμπ, αναζήτηση τρόπων αποκλιμάκωσης των εντάσεων και διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον μέσω Λευκού Οίκου, Κογκρέσου, αγορών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι 27 επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς άξονες

Πρώτον, στην αποκωδικοποίηση των αιτίων της κρίσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεύτερον, στη διαμόρφωση μηχανισμού πολιτικής ετοιμότητας απέναντι στις απρόβλεπτες κινήσεις του Τραμπ.

Τρίτον, στην αναζήτηση τρόπων αποκλιμάκωσης των εντάσεων

Tέταρτον, στην προσπάθεια διατήρησης διαύλων επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, όχι μόνο μέσω του Λευκού Οίκου, αλλά και μέσω του Κογκρέσου, των αγορών και των μεγάλων επιχειρήσεων, προκειμένου να προωθηθεί μια θετική ατζέντα συνεργασίας.

Δεν αναμένεται επίσημο κείμενο συμπερασμάτων, ωστόσο θα υπάρξει δήλωση από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Οι ευρωπαίοι ηγέτες εκτιμούν ότι αντέδρασαν άμεσα και αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις, διατηρώντας την ενότητα της Ένωσης. Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι η σταθερότητα.

Η στάση Τραμπ και οι ευρωπαϊκές ισορροπίες

Παραμένει ασαφές τι ακριβώς συζητήθηκε στη συνάντηση του Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η πρωθυπουργός της Δανίας, που είχε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ αναμένεται να ενημερώσει τους ευρωπαίους ομολόγους της για το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ Τραμπ και Ρούτε.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η αναδίπλωση Τραμπ στη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ΝτόναλντΤραμπ, δήλωσε νωίτερα ότι το θέμα της Γροιλανδίας είναι «προς διευθέτηση», εκφράζοντας βεβαιότητα ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον, η νέα στάση του δεν θεωρείται υποχώρηση, αλλά τακτικός ελιγμός στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του.

Πρόκειται, όπως εκτιμούν αναλυτές, για μια κίνηση διαχείρισης χρόνου και ισορροπιών, χωρίς μεταβολή των τελικών του στόχων. Πιθανό θεωρείται ότι ο Τραμπ θα επανέλθει στις αρχικές του διεκδικήσεις όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Σε αυτή τη φάση, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να δίνει χώρο στη διπλωματία. Ωστόσο, δύσκολα θα ικανοποιηθεί από μια απλή επικαιροποίηση της συμφωνίας του 1951, ακόμη κι αν του παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα στη Γροιλανδία.

Τέλος, οπως σημειώνουν οι αναλυτές, ο Τραμπ θα μπορούσε να επιτύχει αρκετά από τα αιτήματά του μέσω διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους, χωρίς να προκαλέσει ένταση. Παρά τη σημερινή ανάσα ανακούφισης, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και ενδέχεται να επανέλθει στο προσκήνιο.