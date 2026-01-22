Η Γροιλανδία επιθυμεί να συνεχίσει έναν ειρηνικό διάλογο για το μέλλον της, αλλά με σεβασμό στο δικαίωμα του λαού της στην αυτοδιάθεση, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Η Γροιλανδία θέλει να συνεχίσει έναν «ειρηνικό διάλογο» για το μέλλον της, αλλά με σεβασμό στο δικαίωμα του λαού της στην αυτοδιάθεση, δήλωσε σήμερα ο γροιλανδός πρωθυπουργός, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως κατέληξε στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για το νησί της Αρκτικής.

«Κανείς εκτός από τη Γροιλανδία και τη Δανία δεν έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες για το νησί και το βασίλειο της Δανίας», τόνισε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, συμπληρώνοντας ότι δεν γνωρίζει τι συμφώνησαν ο Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός της Ελβετίας.

Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του νησιού αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για εμάς, ανέφερε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ότι έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το νέο αυτό πλαίσιο καλύπτει τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον όσον αφορά τη Γροιλανδία και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασία στην περιοχή.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η συμφωνία, την οποία συζήτησε εκτενώς με τον Μαρκ Ρούτε, συνεπάγεται ότι δεν θα επιβληθούν νέοι δασμοί σε ευρωπαϊκές χώρες που είχαν εκφράσει αντιρρήσεις στις φιλοδοξίες του για το αρκτικό νησί.

«Με βάση μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Αν αυτή η λύση ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου».

Η σημασία της Γροιλανδίας και οι επόμενες κινήσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για το αμυντικό σύστημα Golden Dome, επισημαίνοντας πως η Γροιλανδία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξή του.

Τις διαπραγματεύσεις θα αναλάβουν κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τσέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Στην ομιλία του την Τετάρτη στο Νταβός ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών,Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Αν και αναφέρθηκε στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει βία ή εξαναγκασμό.

Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, εμείς πολεμήσαμε για τη Δανία, είπε. Κατηγόρησε τη Δανία για «αχαριστία» και επιτέθηκε κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν έχουν πάρει τίποτε από αυτό. «Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Και το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι ικανό να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.